Dead by Daylight – SchreckTober: Haunt by Daylight kommt zurück!

Wie jedes Jahr ist der Oktober DER Monat für Horrorgames. Für Dead by Daylight lässt sich Behaviour Interactive da natürlich nicht zweimal bitten und hat im Oktober einiges geplant. Haunt bei Daylight wird nicht das nur ein i-Tüpfelchen für den Gruselmonat sein. Es wird größer als die Jahre davor und mittendrin darf auch ein neuer Rift nicht fehlen. Aber alles der Reihe nach.

Es wird eisig kalt im Entitus

Im Teasertrailer zum neuen Event sieht es schaurig finster aus und der erste aller Überlebende, Dwight Fairfield sieht dem Ding des Schreckens direkt ins Auge. Haunt by Daylight ist schon seit einigen Jahren das Event schlechthin zum Oktober. Natürlich reicht das BHVR nicht und deshalb gibt es über den gesamten Oktober hinweg, kleine, wie größere Goodies für die Fans von Dead by Daylight zu entdecken.

Seit dem 3.Oktober gibt es schon mal neuen Merch. Ihr könnt also auf der Dead by Daylight Shopping Seite coole neue Sachen, Anhänger und Poster zu dem bevorstehenden Event kaufen!

Ab dem 11.Oktober freuen sich Spielende auf den neuen Rift! Durch reichlich grinden gibt es coole neue Skins, Accessoires und Anhänger für die Charaktere auf Killer- sowie auf Überlebenden-Seite zum Freischalten. Ich sage es euch ganz ehrlich, bei Dead by Daylight kann man immer gut Geld lassen und es ist auch gut angelegt. Zumeist ist nämlich immer noch ein separater Rift für knappe 10 Euro in Form von Aurazellen erwerbbar. Seid ihr dann fleißig am Spielen, holt ihr das Geld aber in Form von Aurazellen auch fast wieder vollständig rein. Also rein in den Nebel!

Natürlich darf ein Livestream der Entwickler nicht fehlen. Am 13. Oktober spielen Entwickler und Nebelflüsterer live.

Den 18.Oktober müsst ihr euch dann fett im Kalender markieren. Das Haunt by Daylight-Event startet – heftiger als zuvor mit großen Belohnungen, wenn ihr als Spielende viel riskiert. Die Promotion ist schon riesig und ab diesem Tag gibt es allein fürs tägliche Einloggen bis zum 6.November daily Goodies. Also, nicht vergessen!

Ab dem 24.Oktober könnt ihr wieder die beliebte Hallowed Blight Collection erwarten. Hier erwarten wir alte, sowie neue leuchtende Skins für Überlebende und Killer.

Das wird schaurig schön und wir freuen uns wahnsinnig darauf. Ihr auch?

