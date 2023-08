gamescom 2023 – ASUS stellt das Messeprogramm vor

Wir stehen kurz vor der gamescom 2023. Bereits kommende Woche startet die Kölner Messe und liefert ein buntes Vor-Ort-Programm. Auch ASUS ist vor Ort und hat nun kurz vor Messestart das Programm veröffentlicht. Wir verraten euch, was vom Hardware-Hersteller zu erwarten ist.

Auf der gamescom 2023 könnt ihr richtig abstauben

Zunächst wird es ein ROG-Presse-Event geben. Dort wird der Presse das neue Hardware-Lineup vorgestellt. Es wird aber auch Fan-Events geben, die auch für Consumer sind. Inwiefern sich das Programm hier aber unterscheidet, ist nicht bekannt. Die Presseveranstaltung findet am 22. August um 16 Uhr statt und wird live gestreamt. Das umfasst u.a. auch die Watch2Win Challenge. Dort wird es Infos zu Gewinnspielen geben, die während der Messetage stattfinden. Ob Monitore oder Headsets, es gibt einiges abzugreifen. Auch das das ROG Gamescom 2023 Giveaway bietet als Gewinnspiel etwa zwei GeForce RTX 4090 Grafikkarten, für ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Mäuse oder fünf ROG Azoth Gaming-Tastaturen. Unter folgendem Link gibt es weitere Infos dazu. Fans können sich zudem weitere Gewinnchancen verdienen, indem sie alles, was mit ROG oder Evangelion zu tun hat, in den sozialen Medien posten. ROG ist die Sub-Marke von ASUS, die sich auf Hardware und Peripherie für Gamer*innen spezialisiert hat.

Quelle: ASUS