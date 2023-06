Baldur’s Gate 3 – Release auf Anfang August 2023 vorverlegt

Baldur’s Gate 3 sollte eigentlich erst Ende August seine lange Zeit im Early Access verlassen. Nun haben die Entwickler in einem ausführlichen Post mehr über den finalen Release verraten. Außerdem wurde der Release des fertigen Spiels ganz schön nach vorne geschoben.

Baldur’s Gate 3 kommt am 03. August 2023 für PC

Hoffentlich habt ihr euch nicht schon extra für Baldur’s Gate 3 Urlaub genommen, denn den müsstet ihr nun vorverlegen. Wie die Entwickler von Larian Studios nun mitteilen wird das umfangreiche Rollenspiel schon am 03. August 2023 veröffentlicht. Allerdings dürfen sich nur PC Spieler über den frühen Release freuen. Für die Playstation 5 erscheint Baldur’s Gate 3 sogar später als am ursprünglichen Release. Faerun könnt ihr auf der Konsole erst am 06. September 2023 erkunden.

Neben des neuen Releasedatums teilte Larian Studios aber noch mehr Informationen über ihr neustes Spiel. So wird es neben der neuen Klasse Mönch auch noch zahlreiche weitere Unterklassen für die bereits im Ealry Access verfügbaren Klassen geben. Außerdem wird es noch zwei neue Völker geben. Einmal die Halborks und die Drachenblütigen. Wer gerne Zwerge spielt wird sich über die neue Volksunterart der Duregar freuen. Unten könnt ihr euch nochmal den alten Release Date Trailer anschauen.

