10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 5x devolo WiFi 5 Repeater 1200 (Devolo)

Der devolo WiFi 5 Repeater 1200 eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Wohnflächen oder dafür, WLAN-Lücken auf einer Etage gezielt zu schließen. Der Adapter im kompakten Format wird einfach in eine Steckdose gesteckt und ist im Handumdrehen einsatzbereit: Nach einem simplen Druck auf die WPS-Tasten von Router und Repeater ist die WLAN-Verstärkung mit einer Bruttodatenrate von bis zu 1.200 Mbit/s startklar. Von Tablet oder Notebook über Spielekonsole bis zum Smart-TV steht anschließend jedem Endgerät eine schnelle Online-Anbindung zur Verfügung – im Home-Office ebenso wie im Heimkino.

Starke Features für starkes WLAN

Endgeräte profitieren dabei durch den devolo WiFi 5 Repeater 1200 von einer Verbindung nach modernem Wi-Fi-5-Standard. Das bedeutet eine gesteigerte WLAN-Performance, weil zudem Multi-User MIMO (MU-MIMO) zum Einsatz kommt. Diese Technologie steuert Datenströme automatisch und kommt auch dann nicht ins Schwitzen, wenn viele Endgeräte gleichzeitig mit dem Repeater verbunden sind.

Band Steering unterstützt dabei zusätzlich und lenkt die Verbindungen über das jeweils am besten geeignete Frequenzband – denn als Dualband-Repeater kommuniziert der devolo WiFi 5 Repeater 1200 sowohl über 2,4 GHz als auch 5 GHz, um stets das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Und das besonders sicher: Die aktuellen Sicherheitsstandards WPA3 und WPA2 stellen eine moderne Verschlüsselung sicher, die private Daten vor unbefugten Zugriffen schützt.

Die flexible Lösung

Dank modernster Technik ist der devolo WiFi 5 Repeater 1200 kinderleicht installierbar und besonders flexibel. Er arbeitet mit sämtlichen Routern, Endgeräten oder auch anderen Repeatern zusammen und ist überall einsatzbereit, wo eine Steckdose verfügbar ist. So bringt er leistungsstarkes WLAN immer genau dorthin, wo es benötigt wird – ausreichend wettergeschützt auch bis in den Garten. Durch einen Ethernet-LAN-Port versorgt der Repeater sogar Geräte, die sich ausschließlich kabelgebunden verbinden lassen. Damit wird er zum perfekten Helfer beispielsweise in der Entertainment-Ecke. Die praktische vierstufige Signalanzeige gibt zudem jederzeit Auskunft über die Verbindungsqualität und erleichtert so auch das Finden des idealen Installationsortes.

Weiteres Plus: Der Repeater kann auch als reiner Access Point eingesetzt werden, wenn eine strukturierte Netzwerkverkabelung vorhanden ist. Einfach den Repeater in eine freie Steckdose stecken, per LAN-Kabel mit der Netzwerkbuchse verbinden und endlich schnelles WLAN genießen!

Was gibt es zu gewinnen?

Studium für jeden Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: Devolo Gewinner:in 01-05: je 1x devolo WiFi 5 Repeater 1200 devolo WiFi 5 Repeater 1200, WLAN Repeater - bis zu 1.200 Mbit/s, Mesh Repeater, WLAN Verstärker, 1x LAN Anschluss, WiFi Repeater, WLAN Access Point, weiß Mehr Reichweite: Erhöhen Sie einfach und schnell die Abdeckung Ihres bestehenden WLANs in Ihrem Zuhause oder im Home-Office – mit bis zu 1200 Mbit/s!

Für alle Geräte: Ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV – der devolo Repeater arbeitet mit allen WLAN-Geräten und Internet-Routern zusammen.

Konfiguration auf Knopfdruck: Dank WPS-Funktion müssen Sie nur eine Taste auf Ihrem Router und dem Repeater drücken – und alles ist eingerichtet.

Integrierter Netzwerk-Anschluss: Ein LAN-Anschluss für stationäre Geräte wie bspw. Receiver, Smart-TV oder Spielekonsole.

Lieferumfang: 1x devolo WiFi 5 Repeater 1200, 1x Installationsanleitung

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Wo muss das WLAN besser werden? In welchem Raum würdest du den devolo WiFi 5 Repeater 1200 anschließen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 08. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Devolo für die Bereitstellung der Preise.