10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Two Point Campus (SEGA)

Zeit, frischen Wind ins Bildungswesen zu bringen! Ihr seid fürchterlich wissbegierig? Oder wollt ein Mahnmal der Bildung errichten? Two Point Campus steckt randvoll mit neuen kreativen Werkzeugen, die euch zur Universität eurer Träume verhelfen. Zum allerersten Mal könnt ihr draußen bauen und einen pädagogisch wertvollen Campus schaffen, der die erstklassigsten Lehrkräfte des Landes beherbergt. Egal, ob ihr lieber auf einfachen Grundflächen baut oder jeden Baum einzeln platziert – ihr könnt die Universität bauen, wie ihr sie wollt.

Pflastert Wege mit neuen und benutzerfreundlichen Werkzeugen. Bepflanzt üppige Außenbereiche. Platziert Bänke, Brunnen, Skulpturen, Hecken – ihr könnt sogar Zäune auswählen. Eurer Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt (außer vielleicht die eures Bankkontos im Spiel). Aber das Ganze wäre schließlich kein Two Point-Spiel ohne besonderen Kniff. Die Studenten in Two Point County besuchen anstelle von ödem Uni-Allerlei eine Reihe abgefahrener und wunderbarer Kurse: von der Ritterschule (hey, man weiß nie, wann man mal Turniere bestreiten muss) bis hin zur sabberpflichtigen Gastronomie, bei der eure Studenten köstliche Gerichte wie riesige Pizzen und dicke Pasteten zusammenbauen.

Nutzt die Gelegenheit, mehr Zeit mit den kleinen Leuten an eurer Universität zu verbringen. Das Studienjahr startet mit den Sommerferien, was euch reichlich Gelegenheit bietet, alles umwerfend auszustaffieren, bevor die Studenten eintreffen. Baut Bibliotheken, heuert die beste Belegschaft an (von exzentrischen Professoren bis zu verrückten Forschern), bietet die fantastischsten Kurse an und beobachtet, wie sich das akademische Potenzial eurer Studenten entfaltet!

Was gibt es zu gewinnen?

Studium für jeden Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: SEGA Gewinner:in 01: 1x Two Point Campus (PlayStation 5) Gewinner:in 02: 1x Two Point Campus (Xbox) Gewinner:in 03: 1x Two Point Campus (Nintendo Switch) Two Point Campus Enrolment Edition (PlayStation 5) Verwaltet eine unterhaltsame, sich entwickelnde Spielwelt

Erschafft den Campus eurer Träume

Gestaltet das Leben eurer Schüler

Inhalt: Das Spiel, exkl. Verpackung und Artwork, ausklappbare Campus-Plakatkarte, Zwei-Punkte-Bonus-DLC-Paket sowie ein 14-seitiger Campus-Prospekt

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Studium deines Lebens Welches Studium in Two Point Campus würdest du abschließen wollen?

Vielen Dank an SEGA für die Bereitstellung der Preise.