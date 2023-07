10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 5x 30 Euro Guthaben für G2A.COM (G2A.COM)

G2A.COM ist der weltweit größte Marktplatz für digitale Produkte, auf dem bereits mehr als 25 Millionen Menschen ihre Einkäufe getätigt haben. Kund*innen können aus mehr als 75.000 digitalen Produkten – digitale Spiele, DLCs, In-Game-Artikel, Geschenkkarten und Software – wählen, die von Verkäufer*innen aus der ganzen Welt angeboten werden. Die Plattform ist Teil eines ganzen Ökosystems mit verschiedenen Produkten und Dienstleistungen, darunter G2A Plus, ein Mitgliedschaftsprogramm, das Rabatte auf der Plattform und andere Vorteile bietet.

Was gibt es zu gewinnen?

Das Fanpaket für alle Nintendo-Fans Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: G2A.COM Gewinner:in 01-05: je 1x 30,00 EUR Guthaben-Code für G2A.com für alle Produkte auf dem Marktplatz außer Vorbestellungen, aktiv bis Ende des Jahres FLEXISPOT Höhenverstellbarer Schreibtisch 140 x 80 cm - 3-Fach-Teleskop&Dual-Motor - Schreibtisch mit Memory-Steuerung und Softstart/-Stop - niedriger energieverbrauch (Ahorn, Gestell Weiß) DOPPELTE KRAFT MIT DUAL-MOTOREN: Der FLEXISPOT EC5 Tisch verfügt über eine DOPPELMOTOR- und DOPPELTRÄGERSTRUKTUR mit einer maximalen Belastung von bis zu 125 kg, die schweren Büchern, mehreren Monitoren und anderen hohen Belastungsanforderungen standhält. Die Auf- und Abstiegsrate beträgt bis zu 3,5 cm/s, was im Vergleich zu anderen Schreibtischen auf dem Markt um 70% schneller ist. Mit einer kurzen Pause zum Strecken können Sie schnell Ihre gewünschte Höhe erreichen.

FÜHRENDE HÖHENVERSTELLBEREICHE: Diese dreibeinigen höhenverstellbaren Schreibtischbeine haben einen breiten Höhenverstellbereich von 62 CM BIS 127 CM, was 30% höher ist als bei anderen Schreibtischen. Sie sind für Menschen UNTERSCHIEDLICHER KÖRPERGRÖßE GEEIGNET und können sogar als Kinderschreibtisch für schulpflichtige Kinder verwendet werden.

EXTREM NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH: Der Standby-Stromverbrauch unseres höhenverstellbaren Schreibtisches ist 30% NIEDRIGER ALS BEI ANDEREN SCHREIBTISCHEN auf dem Markt und beträgt weniger als 0,5 WATT. Das bedeutet, dass unser höhenverstellbarer Schreibtisch im Standby-Modus nicht zu viel Energie verbraucht und sowohl Ihre STROMRECHNUNG ALS AUCH DIE UMWELTBELASTUNG REDUZIERT.

INTELLIGENTES HANDSTEUERUNGSDESIGN: Unser höhenverstellbarer Schreibtisch ist mit einem manuellen Controller ausgestattet, mit dem Sie DREI SPEICHERHÖHEN einstellen und einfach bedienen können. Der manuelle Controller verfügt auch über eine ZEIT-ERINNERUNGSFUNKTION, mit der Sie daran erinnert werden, regelmäßig Pausen einzulegen, um Ihre Gesundheit während der Arbeit zu verbessern.

HOCHWERTIGE VERPACKUNG: Wir verwenden 3A-STANDARD-WELLPAPPE mit drei Schichten Dicke, die aus NACHHALTIGEN MATERIALIEN hergestellt sind und im Vergleich zu anderen Verpackungen auf dem Markt BIOLOGISCH ABBAUBAR sind. Außerdem verfügt unsere Verpackung über ein VIERECKSCHUTZ-DESIGN, um sicherzustellen, dass der Schreibtisch während des Transports nicht beschädigt wird und in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommt. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Wunsch ist uns befehl Welches Spiel würdest du dir für das gewonnene Guthaben kaufen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 08. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an G2A.COM für die Bereitstellung der Preise.