gamescom 2023 – astragon Entertainment präsentiert das Line-up

Die Vorbereitungen zur gamescom 2023 laufen auf Hochtouren und langsam trudeln die mehr und mehr Nachrichten ein. Eine Konstante der Kölner Messe ist auch dieses Jahr wieder astragon Entertainment. Diese sind bekannt für diverse Simulationen. Als einer der ersten Messe-Teilnehmer gaben sie nun ihr Line-up bekannt.

Das gamescom Line-up von astragon

astragon Entertainment, mittlerweile Teil der Team17 Group, ist wieder auf der gamescom vertreten. Zusammen mit Team17 findet ihr das Line-up des Publishers in Halle 6 (Stand B-060). Dort können Fans des Bau-Simulators die Maschinen eines neuen Partners ausprobieren, als auch die neue Airfield-Erweiterung anspielen. Auf den virtuellen Straßen könnt ihr dagegen den Bus Simulator 21 Next Stop und die Offical School Bus Erweiterung ausprobieren. Darin gibt es lizensierte Schulbusse, die ihr vor Ort mit den Lenkrädern von Thrustmaster steuern könnt. Für noch mehr Immersion sorgen die Eye-Tracker von Tobii.

Wer lieber virtuelles Feuer bekämpft, kann sich in den Firefighting Simulator stürzen. The Squad erscheint nämlich auf einer neuen Plattform, was ihr euch auf der gamescom anschauen könnt. Auch spielbar ist der Police Simulator. Das Crime Scene Update bietet das Untersuchen von Tatorten, inklusvie der Analyse von Beweismitteln, um Verbrechen aufklären zu können.

astragon x Microids

Es wird auch eine exklusive Messe-Demo von Railroads Online, welches sich derzeit in einer Early-Access-Phase befindet. Darin steuert ihr originalgetreue Lokomotiven, was Eisenbahn-Fans begeistern dürfte. Noch mehr Abwechslung dürfen wir aber mit ABRISS – build to destroy erwarten. Das Puzzle Game bietet eine ausgefeilte Zerstörungs-Physik und wurde sogar mit dem Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie “Bestes Grafikdesign” ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit dem Publisher Microids, könnt ihr zudem auch in die Haut von Kindheits-Helden schlüpfen. Konkret geht es dabei um Asterix und Obelix. In Slap them All! 2 werden wieder massiv Römer verprügelt. In Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins retten die kleinen blauen Wesen hingegen Schlumpfhausen. Außerdem sind mit Tintin Reporter: Die Zigarren des Phoenix und Agatha Christie: Mord im Orient Express noch zwei Spiele für Rätsel-Fans dabei.

Neben den Anspielstationen gibt es auch noch die Showbühne, auf der das Line-up nochmal auf eine ganz andere Art vorgestellt wird. Was genau das Bühnenprogramm bereit hält, ist noch nicht bekannt. Die Messe findet vom 23. – 27 August 2023 in Köln statt. Alle Infos hierzu findet ihr in unserem ultimativen Messe-Guide!

