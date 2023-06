Rückblick auf die letzten 10 Gaming-Jahre – Was geschah in den letzten 10 Jahren? (10 Jahre NAT-Games)

10 Jahre gibt es NAT-Games nun schon und wieder stellt man fest: “Mensch, wie die Zeit doch vergeht”. Natürlich ist bei uns in 10 Jahren viel passiert, aber eben auch in dem Medium, worüber wir täglich berichten. Genau damit befassen wir uns in diesem Artikel. Was ist eigentlich letzten Jahre in der Gaming-Branche passiert? Machen wir eine Zeitreise…

Es war einmal

Wenn wir uns ansehen, was die letzten 10 Jahre passiert ist, müssen wir in unser Gründungsjahr springen: 2013. Allein dieses Jahr war im Gaming-Kosmos eines der spannendsten und vielleicht auch prägendsten in der gesamten Spielehistorie. Es ist das Jahr, in dem die alte Playstation 3 und die noch ältere Xbox 360 endlich ihre Nachfolger bekommen. Die Playstation 4 und die Xbox One werden vorgestellt. Während die Playstation 4 sich als klassische und sehr konsequente Fortführung dessen präsentiert, was Spielekonsolen waren und sind, spricht die Welt jedoch mehr über Microsoft und die Xbox One, aber nicht im Positiven. Don Mattrick wird zum Symbol der Überheblichkeit und des Scheiterns. Warum?

Die Xbox One wurde auf, einer mittlerweile legendär schlechten, Konferenz vorgestellt. Gaming war dort aber nur eine kleine Randnotiz. Vielmehr ging es darum, wie toll man mit der Xbox One TV gucken kann und dabei Infos zu TV-Shows bekommen kann. Es sollte keine Gaming-Konsole sein, sondern ein All-In-One Gerät. Und die wenigen Infos, die wir bezüglich Games erhalten haben, lasen sich nicht besser. Die One sollte eine stetige Internetverbindung voraussetzen oder zumindest innerhalb von 24 Stunden. Spiele sollten an den Account gebunden sein. Somit wäre es nicht mehr möglich gewesen Spiele zu verkaufen oder auszuleihen. Hinzu kam, dass Kinect das Zentrum der Konsole darstellte und zwingend mitgeliefert wurde. Dadurch kam auch der um 100€ höhere Preis gegenüber der PS4 zustande.

Console War mit selbstverschuldeten Knock Out

In Summe wurde hier beinahe alles falsch gemacht, während Sony eine Steilvorlage nach der anderen nutzte und dies clever vermarktete. Schnell entwickelte sich die PS4 zu der deutlich erfolgreicheren Konsole und hängte den VHR-Klotz von Microsoft ab. Don Mattrick wurde kurzerhand gegangen und Phil Spencer übernahm. Unter ihm war jahrelanges Trümmer beseitigen angesagt. Doch 2013 steckt Microsoft heute noch in den Knochen. Aber was trieb Nintendo eigentlich? Die merkten zu der Zeit, dass die Wii U ein echter Flop werden würde. Nach dem Erfolg der Wii, machte man im Branding der Nachfolgekonsole so ziemlich alles falsch. Aber immerhin verkaufte sich der 3DS sehr gut, der aber nicht an den unglaublichen Erfolg des Vorgängers anknüpfen konnte. Daran änderte auch der 2DS nichts, der 2013 erschien und ohne 3D-Funktion auskam.

2014 war im Übrigen auch kein viel besseres Jahr für die Japaner. Der New 3DS wurde angekündigt und warf eine Frage auf: Warum? Mit etwas besserer Hardware gab es eine Hand voll exklusiver Spiele. Unterm Strich war die neue Variante aber ziemlich überflüssig. Den Tiefpunkt erreichte aber ein anderes Ereignis. 2014 war auch das Gamergate-Jahr. Gamergate war eine organisierte Hass-Kampagne gegen Feminismus, Diversität, Inklusion und eine progressive Kultur in der Videospiellandschaft. Hetze, Mobbing, bis hin zu Morddrohungen waren die Folge. Eines des dunkelsten Kapitel in der Videospielgeschichte und generellen gesellschaftlichen Kultur.

Stadia kam, sah und …

Der Videospielmarkt boomte mehr und mehr. Insbesondere Mobile Games und digitale Inhalte sorgten für Umsatzrekorde in der Branche. 2016 sorgte aber nicht nur mit guten Zahlen für Schlagzeilen, sondern mit neuen Konsolen. Nicht nur erschienen Slim-Versionen der Xbox One und PS4, sondern auch eine Pro-Variante der Playstation 4. Diese kam mit deutlich mehr Leistung daher und sollte bisherige Titel 4K-fähig machen. Das gelang nicht immer, aber zumindest erschienen viele Spiele nun mit höherer Auflösung mit höheren Grafik-Settings. Ein Jahr darauf folgte dann mit der One X auch das Gegenstück von Microsoft. Doch der große Kassenschlager war die Nintendo Switch. Im Gegenzug zur Wii U war hier das Konzept klar.

Eine Konsole, die man auf einfachste Art und Weise zuhause am Fernseher, aber auch unterwegs nutzen kann. Es war ein Befreiungsschlag und beschert Nintendo bis heute prächtige Verkaufszahlen. Sony und Microsoft werkelten derweil bereits an der neuen Konsolengeneration, die erstmalig auf den Game Awards 2019 mit einem Trailer für die Xbox Series X angekündigt wurde. Zuvor hatte sich aber Google noch in den Kampf um die beliebte Branche eingemischt. Mit Google Stadia plante man die große Revolution. Mittels Streaming sollte die Konsole überflüssig werden und eine einfache Einstiegsart ins Gaming bieten. Nach etwas über 3 Jahren war aber bereits Schluss und Stadia wurde beendet.

In den Händen der Pandemie

2020 wurde natürlich von einem der schwerwiegendsten Ereignisse der jüngeren Geschichte geprägt. Die Corona-Pandemie zwang uns gesellschaftlich und wirtschaftlich umzudenken. Inmitten der ersten Lockdowns wurde die PS5 mit einer spektakulären Show angekündigt. Der Release von PS5 und Xbox Series X|S folgt dann im Winter. Doch die Verfügbarkeit, insbesondere von Halbleitern, hinterließ Spuren in der Produktion, sodass es kaum Konsolen gab. Kaum betroffen war aber die Series S, die auf andere Teile setzte und sich damit als kleiner Gewinner in dieser Krise herausstellte. Auch die Spieleentwicklung litt unter der plötzlichen Veränderung.

Doch inmitten dieses Chaos ließ Microsoft eine Bombe platzen und übernahm mit Bethesda einen der größten Publisher. Nur zwei Jahre später kündigte man an Activision Blizzard zu übernehmen. Doch wie wir heute wissen, ist dieses Kapitel noch immer nicht geklärt. Sony konnte sich in der Zwischenzeit Bungie sichern. Pikantes “Detail”: Bungie sind die Schöpfer von Halo, der großen Microsoft-Marke. Während insbesondere Sony noch nicht ganz mit der Produktion von Konsolen hinterher kam, gelang Valve ein Geniestreich. Mit dem Steam Deck brachte man einen starken Handheld auf dem Markt, der auch anspruchsvolle Titel abspielen kann. Der Erfolg gab ihnen Recht.

GTA dominiert

Aber blicken wir auch mal auf die Spiele der letzten 10 Jahre. Hier kamen einige der hervorragendsten Titel aller Zeiten auf den Markt. Nicht gründete Naughty Dog mit The Last of Us ein neues erfolgreiches Franchise, sondern insbesondere GTA V sorgte für Verkaufsrekorde. Selbst wenn ihr euch noch heute die aktuellen Verkaufscharts anschaut, ist GTA V nach wie vor eines der Spiele, die die Menschen immer noch am Häufigsten kaufen. Mittlerweile wurden über 180 Millionen Spiele ausgeliefert. Damit ist es eines der erfolgreichsten Entertainment Produkte aller Zeiten. Die neue Konsolen-Generation konnte im Folgejahr noch nicht so glänzen und brachte wenig Einzigartiges hervor. Immerhin gelang Bungie mit Destiny ein weiterer Multiplayer-Hit. Assassin’s Creed nahm sich mit Unity derweil vor die neue Hardware mal komplett auszureizen. Es war aber wohl zu viel des Guten.

Das Spiel ruckelte stark und zudem nervte die Companion App. Companion was? Ja, Apps zu Spielen, die irgendwas anzeigten, was man auch im Spiel hätte unterbringen können, waren ein Riesenthema. Aber nicht lange. Stattdessen boomte aber der DLC- und Microtransaktionsmarkt. Immer höhere Umsätze wurden mit Ingame-Käufen generiert und längst sind sie zur großen Geldquelle geworden, mehr noch als reine Spieleverkäufe. Doch klassische Spiele starben natürlich nicht aus. Mit The Witcher 3: Wild Hunt gelang im Gegenzug sogar ein Meilenstein. Noch heute gilt es als eines der besten Beispiele für eine Open World.

Hits einer Dekade

Ein Jahr später trieb es die Welt aber nach draußen. Pokemon Go setzte wohl einen der größten Trends im Mobile-Segment, nachdem sich Nintendo nach Jahren der Einigelung auch dem Smartphone-Markt widmete. Taschenmonster in der Natur fangen war das Thema! Ein Jahr später sicherte sich aber The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Aufmerksamkeit. Als Cross-Gen-Release mit der Nintendo Switch konnte das Spiel durchweg begeistern. BotW dachte Open World nochmal neu und setzte neue Maßstäbe. Aber auch Sony begann allmählich einen Hit nach dem anderen zu veröffentlichen. Mit Horizon: Zero Dawn gelang eine Reihe großer Releases. Ein Jahr später folgten bereits Spider-Man und God of War, welches sich neu erfand. Zudem brachte Rockstar Games mit Red Dead Redemption 2 den nächsten Kracher raus, der sich ebenfalls wie geschnitten Brot verkaufte. Nintendo lud derweil alle möglichen Figuren in Super Smash Bros. Ultimate ein, um das kompletteste Smash zu entwerfen.

Der große Trend war jedoch Battle Royal. Fortnite und PUBG trendeten und entwickelten sich zu Massenphänomen und ließen ein ganzes Genre emporsteigen. Im Jahr darauf brachte Hideo Kojima sein erstes Spiel nach Metal Gear Solid V auf den Markt. Death Stranding war bizarr, aber auch erfolgreich. Der zweite Teil ist auch bereits in Entwicklung. Auch das erste Pandemiejahr brachte große Titel hervor. Ob Ghost of Tsuhima, Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us: Part II, Hades oder auch das Remake zu Final Fantasy 7. Cyberpunk 2077 war sicher der meist erwartete Titel, doch der Release kristallisierte sich als Drama heraus. Doch bereits im Jahr darauf sank die Anzahl an Hochkarätern. Aber immerhin bekamen wir nach etlichen Jahren des Warten Psychonauts 2. Im letzten Jahr war das wohl größte Thema Elden Ring. Das Open World Game von From Software transportierte die Souls-likes in eine neue Ära. Mit Erfolg!

Verrückte Zeiten

Das Jahr 2023 verspricht aber wieder richtig groß zu werden. Nicht nur erschienen tolle Remakes zu Resident Evil 4 und Dead Space, sondern mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Diablo IV auch absolute Mega-Seller. Insbesondere Tears of the Kingdom ist sicher eines der besten Spiele aller Zeiten. Doch die letzten 10 Jahre war sicherlich Corona das prägendste Thema, auch für die Gaming Branche Zahlreiche Titel mussten verschoben werden und die Studios mussten sich auf eine neue Art des Arbeitens einstellen. Remote-Arbeit als solches ist nicht das Problem, sondern die brachiale Gewalt, mit der dies realisiert werden musste.Auch unsere geliebten Messen fielen flach, insbesondere die E3 und die gamescom. Letztere konnten wir immerhin 2022 wieder vor Ort besuchen, ebenso wie dieses Jahr. Doch die E3 scheint allmählich zugrunde zu gehen. Stattdessen muss das Summer Game Fest herhalten.

Es ist also einiges passiert. Videospiele an sich haben sich verändert. Immer größer wurden die Spiele und Welten. Immer mehr nahmen zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten zu. Battle Royal war zeitweise das Trendthema schlechthin. Auch Konsolen gab es massig. Manch eine war erfolgreich (PS4) und manch eine etwas weniger (Wii U). Manch eine sogar noch weniger (Ouya). Manch ein Spiel verkaufte sich dagegen zurecht blendend (Mario Kart 8: Deluxe), andere wiederum trotz skandalös schlechter Technik. (Pokemon Karmesin/ Purpur). Es waren verrückte 10 Jahre. Wie die nächsten 10 Jahre aber aussehen, dass wissen wir nicht. Doch wir haben uns trotzdem gewagt unsere Glaskugel zu befragen. Was die ausgespuckt hat, könnt ihr hier nachlesen.

