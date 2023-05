Bis zur Glotze – Depression in Videospielen: Im Interview mit Twisted Ramble Games | Folge 116

Es gibt neben Liebe, Hass, Rache, Wut und Trauer auch andere Themen, die Videospiele behandeln. Twisted Ramble Games, ein deutsches Studio, hat sich auf die Fahne geschrieben, stigmatisierende Themen in die Entwicklung einfließen zu lassen. Konkret geht es im zuletzt erschienen Spiel Duru um Depressionen. Wie es dazu kam, wie dies in das Spiel integriert wurde und vor welchen Herausforderungen die kleine, deutsche Spieleschmiede steht, das erfahrt ihr in Folge 116 von Bis zur Glotze.

Bis zur Glotze: Twisted Ramble Games im Interview

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:01:15) – Wie ist Twisted Ramble Games entstanden?

(00:05:38) – Wie entstand die Idee hinter dem Spiel Duru?

(00:09:44) – Depression in Duru: An der Grenze zwischen Aufklärung und Aufarbeitung

(00:13:48) – Worum geht es spielerisch in Duru?

(00:19:39) – Die Sache mit dem Marketing & Vertrieb

(00:25:44) – Wie wird Duru öffentlich wahr- und aufgenommen?

(00:34:16) – Wie hilfreich war das Studium für die Spieleentwicklung rückblickend?

(00:40:32) – In welchem Verhältnis steht das Medium Videospiel mit dem Thema Depression

(00:49:36) – Ein Blick in die Zukunft für Twisted Ramble Games

(00:53:22) – Was sind die Lehren aus der Entwicklung von Duru?

(00:56:27) – Wie wird Twisted Ramble gefördert?

Wie behandelt man das Thema “Depression” in Videospielen?

Aus eigener Erfahrung und der Liebe zu Videospielen heraus haben sich Kerstin und Verena gefunden, angefreundet und ein Studio gegründet, um sich etwas anderen Themen in Videospielen zu widmen. Depressionen finden mehr und mehr, aber trotzdem noch viel zu selten, einen Weg in öffentliche Debatten. Doch Videospiele nehmen es sich nach wie vor eher selten zum Kern. Kerstin und Verena von Twisted Ramble Games haben sich dessen allerdings angenommen. In Duru behandeln sie genau dieses Thema, aber eine sehr positive und humorvolle Art und Weise. Wir sprechen dabei, wie sie zueinander gefunden haben und vor allem wie Duru mit diesem thematischen Hintergrund entstanden ist. Zudem gibt es auch eine kleine Info, was wir zukünftig vom kleinen Team aus Berlin erwarten dürfen.

Falls ihr selbst von Depression betroffen seid oder betroffene Menschen in eurem Umfeld kennt, könnt ihr euch auf folgenden Portalen zusätzlich informieren und/ oder Hilfe in Anspruch nehmen, die von Twisted Ramble Games empfohlen wurden:

Moderation: Christian

Gästinnen: Kerstin & Verena