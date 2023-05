gamescom 2023 – Ubisoft offiziell als Teilnehmer bestätigt

Wir bewegen uns langsam aber sicher immer näher auf die gamescom 2023 zu, die in ziemlich genau 3 Monate in den Kölner Messehallen stattfinden wird. Nachdem Nintendo bereits als erster großer Aussteller ein Comeback feiert, folgt mit Ubisoft nun der nächste großer Player am Markt.

Ubisoft für die gamescom 2023 bestätigt

Damit nimmt der französische Publisher erneut an der Messe teil. Diese findet, nach dem Covid bedingten Vor-Ort-Comeback im letzten Jahr, auch dieses Jahr wieder in Köln statt. Bereits vor einigen Wochen bestätigte Nintendo das große Comeback. Die waren im letzten Jahr nämlich nicht dabei. Doch für 2023 sah man sich berufen wieder die größte Gaming-Consumer Messe zu beehren. Damit standen die Zeichen schon gut. Nun zieht mit Ubisoft der nächste große Publisher nach. Die waren auch im letzten Jahr vor Ort und bildeten u.a. mit SEGA und XBOX ein dünnes Gespann an ganz großen Namen. Fraglich ist, ähnlich wie bei Nintendo, mit welchen Titeln man in die Domstadt reisen möchte. Die Zeichen stehen gut, dass Assassin’s Creed: Mirage dort präsent sein wird, welches noch dieses Jahr erscheinen soll. Auch Skull & Bones könnte (mal wieder) dabei sein, da der Titel einmal mehr verschoben wurde. Drum herum wird es aber dünn. Denn allzu viel wissen wir nicht über das anstehende Lineup. Möglicherweise sind wir aber bald schlauer. Denn im Rahmen der ganzen sommerlichen Gaming-Shows, die viele Ankündigungen zu bieten haben, findet am 12. Juni auch die Ubisoft Forward statt. Das in der Regel einstündige Event dürfte dabei einen Blick auf die kommenden Titel liefern, die wir möglicherweise dann auch auf der Gaming Messe live sehen könnten. Die Kölner Messe findet vom 23. – 27. August statt. Der Ticket-Shop ist bereits geöffnet und ermöglicht euch den Kauf der begehrten und teurer gewordenen Karten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Assassin's Creed Mirage: Deluxe Edition [Playstation 5] Entdecke ein dichtes, vom Plot getriebenes Action-Adventure, das der Verwandlung eines widerspenstigen jungen Mannes in einen gebildeten Meisterassassinen folgt

Reise in dieser liebevollen Hommage an das Spiel, mit dem alles begann, nach Alamut, der legendären Heimat der Assassinen, die das Fundament des Kredos legten

Erlebe einen modernen Blick auf die berühmten Features und das Gameplay, die seit 15 Jahren eine Reihe definieren, Du bewegst dich nahtlos im Parkour durch die Stadt und tötest Ziele aus dem Hinterhalt mit wilderen Attentaten als je zuvor

Erkunde eine unglaublich dichte und lebendige Stadt, deren Einwohner auf jede deiner Bewegungen reagieren, und enthülle die Geheimnisse von vier unterschiedlichen Bezirken, während du dich durch das Goldene Zeitalter Bagdads kämpfst

Bestelle jetzt vor und erhalte eine Bonusmission: „Die vierzig Räuber“

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Ubisoft via Twitter