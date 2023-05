Bis zur Glotze – Erwartung, Vorfreude und Sorgen zu Diablo IV: Mit YouTuber rellihcs | Folge 114

Der Juni beschert uns wieder einen Schwung toller Games. Bei Bis zur Glotze Folge 114 sprechen über einen ganz speziellen Release. Mit Diablo IV erscheint der heiß erwartete Höllenspaß und wir schauen uns die wichtigsten Infos dazu genauer an und sprechen über unsere Eindrücke zur Beta und dem Server Slam. Wir? Das ist neben Christian der YouTuber rellihcs als Experte und Gast.

Bis zur Glotze: Diablo mit dem Potenzial (fast) perfekt zu werden?

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:01:00) – Unsere Eindrücke zu den Beta-Tests & dem Server Slam

(00:07:24) – Veränderungen & Verbesserungen zu Diablo 2 & 3

(00:12:33) – Wie funktioniert das Balancing der Charakterklassen?

(00:14:25) – Das Endgame in Diablo IV – So funktioniert das ewige Reich

(00:20:37) – Was bieten die Seasons & wird der Battle Pass zur Gefahr?

(00:29:33) – Die Monetarisierung

(00:38:36) – Sind kosmetische Inhalte unwichtig?

(00:44:36) – Unser Erwartung an Diablo IV (00:49:35) – Brauchen wir die Shared World?

Diablo geht in die vierte Runde

Die Wartezeit neigt sich dem Ende entgegen. Nach den Betas und dem Server Slam beginnt das große Entgegenfiebern auf den Release von Diablo IV. Aber lohnt sich die Vorfreude? Darüber sprechen wir mit dem YouTuber rellihcs. Der befasst sich nämlich schon eine ganze Weile mit dem Spiel und liefert sogar schon seit zwei Jahren Videos zu Diablo IV, um über neue Infos, Features und Erkenntnisse zu sprechen. Themen haben wir dabei viele. Schließlich wollen wir nicht nur unsere persönlichen Eindrücke aus der Beta und dem Server Slam teilen, sondern auch grundsätzliche Features besprechen. Wie funktioniert das Balancing? Was ist das ewige Reich? Und vor allem sprechen wir über die Seasons und den Battle Pass. Steckt dahinter eine kleine Geldfalle, auch wenn kein Pay2Win integriert werden soll? Und was bringt eigentlich das Konzept der Shared World? Über diese und weitere Dinge sprechen wir in Folge 114 unseres Podcast. Wenn ihr weitere Inhalte von rellihcs sehen, hören und nicht verpassen wollt, könnt ihr sein Treiben auf Youtube verfolgen. Zudem hat er auch kürzlich mit dem Streamen angefangen. Auf Twitch könnt ihr ihm also ebenfalls folgen.

Moderation: Christian Koitka Gast: rellihcs (Tobias Schiller)