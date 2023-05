Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Splatoon 3 zum The Legend of Zelda Collaboration Splatfest (inkl. Merchandise-Paket)

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht eines der meist erwarteten Spiele des Jahres 2023 kurz vor der Veröffentlichung. Bereits am 12. Mai können wir uns erneut mit Link auf die Reise durch Hyrule begeben und dabei Ganondorf erneut in seine Schranken weisen. Der Hype rund um den Breath of the Wild-Nachfolger lässt sich derweil auch in anderen Nintendo-Titeln wiederfinden. Denn nach der Pokémon-Kooperation im vergangenen November hat Splatoon 3 nun Zelda zum Mittelpunkt des nächsten Splatfest gemacht.

So könnt ihr euch vom 05. bis 07. Mai zwischen den Triforce-Teilen Mut, Weisheit und Kraft entscheiden und das jeweilige Team in den Farbschlachten unterstützen. Bekannterweise stehen die Triforce-Teile für Link, Zelda und Ganondorf, dementsprechend geht es wohl auch ein bisschen darum, welchen der drei Charaktere ihr favorisiert.

Eine Neuheit beim dreitägigen Splatfest wird es hinsichtlich des Dreifarbkampfes geben. Dieser findet nämlich erstmalig auf einer extra angefertigten Zelda-Map statt, bei der das Triforce ebenfalls im Mittelpunkt stehen wird. Außerdem gibt es im My Nintendo Store erneut exklusives Splatoon x Zelda-Merch, welches passend zum Splatfest ergattert werden kann.

Um das Ganze gebührend mit euch zu feiern, haben wir gemeinsam mit Nintendo ein fantastisches Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 Nintendo / The Legend of Zelda Collaboration Splatfest vom Freitag, 5. Mai 2023 bis Sonntag, 7. Mai 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Spatfest für alle Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland das Nintendo Switch-Spiel Splatoon 3 inklusive Merchandise für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Splatoon 3 (für die Nintendo Switch) inkl. Merchandise-Paket (bestehend aus T-Shirt, Hoodie und 12 Monate Nintendo Switch Online Mitgliedschaft) Splatoon 3 - Standard | Nintendo Switch - Download Code Ein brandneues Spiel der Splatoon-Reihe.

Entdecke den Distrikt Splatsville, eine brütend heiße Wüstenregion voller kampferprobter Trendsetter.

Probiere neue Styles für Inklinge und Oktolinge aus.

Revierkämpfe für zwei Teams zu je vier Spielern sind wieder dabei, ebenso wie neue Arenen, Manöver und Waffen. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Auf welcher Seite stehst du... Auf welche Seite würdest Du dich beim Splatfest stellen und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.