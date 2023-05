In den letzten verzweifelten Tagen des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich in Finnland die Wege eines einsamen Goldsuchers (JORMA TOMMILA) und einer Gruppe von deutschen Soldaten, die sich auf dem Rückzug in Nordfinnland befinden. Als die Nazis sein Gold stehlen, stellen sie schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergmann zu tun haben. Es gibt zwar keine direkte Übersetzung für das finnische Wort “sisu”, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert, was sisu bedeutet: eine besondere Form von Mut und unvorstellbarer Entschlossenheit im Angesicht scheinbar unüberwindbarer Widerstände. Und egal, welche Hindernisse die Nazis ihm entgegenwerfen, diese Ein-Mann-Todesschwadron wird bis zum Äußersten gehen, um sein Gold zurückzubekommen – selbst wenn das bedeutet, dass er jeden einzelnen Nazi, der sich ihm in den Weg stellt, töten muss.

In den Hauptrollen spielen Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo und Onni Tommila. Jalmari Helander führte Regie und schrieb das Drehbuch. Produziert von Petri Jokiranta. Executive Producer sind Mike Goodridge, Gregory Ouanhon und Antonio Salas.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Kinostart: 11. Mai 2023

Mehr Infos zu Sony Pictures Germany gibt es auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen:

www.Sisu-Film.de

www.Facebook.com/SonyPicturesGermany

www.Instagram.com/SonyPictures.de

www.Twitter.com/SonyPicturesDE

www.TikTok.com/@SonyPicturesGermany

www.Pinterest.de/SonyPicturesGermany

www.Snapchat.com/add/SonyPictures.de

www.YouTube.com/SonyPicturesGermany

Was gibt es zu gewinnen?

Goldsucher im 2. Weltkrieg Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Deutschland 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm ‘SISU’. Gewinner:in 01-02: je 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm ‘SISU’ (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten) KINOPOLIS Premium Gutscheinsets (Classic) ​5 Gutscheine für das perfekte Kinoglück zu zweit - Zwei Kinogutscheine "ERSTER KLASSE", jeder Film an jedem Tag

Gültig auf unseren neuen PREMIUM-Sesseln mit besonders viel Platz, unglaublicher Beinfreiheit inkl. Fußhocker zum Beinehochlegen und neigbarer Rückenlehne

ACHTUNG: Einschlafgefahr, so gemütlich!

Zwei Softdrink-Gutscheine (1,0l) und ein Snack-Gutschein für eine große Portion homemade Popcorn oder Nachos

Wahlweise auch mit 2 Gutscheinen für Welcome-Prosecco *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblingsfilm mit Tommila Welchen Film mit Jorma Tommila findest Du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland für die Bereitstellung der Preise.