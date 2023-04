The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Der finale Trailer beseitigt alle letzten Zweifel

Es dauert jetzt noch ziemlich genau einen Monat, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Während die Mehrheit der Spielerschaft sich schon seit Ankündigung der Breath of the Wild-Fortsetzung auf das Spiel freut, gab es doch immer noch sehr laute Gegenstimmen, die etwas besorgt auf die Tatsache blickten, dass man in das gleiche Hyrule eintauchen soll. Wird der Nachfolger etwa nur ein überteuerter DLC? Der letzte Trailer schafft diese Fragen augenscheinlich nun für ein und allemal aus dem Weg.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird wohl dreimal so groß wie Breath of the Wild

Der Trailer geht knapp vier Minuten, in denen man zwar eine Menge gezeigt bekommt, aber in welchem auch nicht direkt das ganze Spiel gespoilert wird. Wer jedoch bisher immer noch der Annahme war, dass es im zweiten Teil nicht genug Neuerungen zu finden geben wird, der wird mit dem Anschauen des Videos eines Besseren belehrt.

Die wichtigste Frage war: Wird sich Hyrule genug verändern, dass es ein völlig neues Spielgefühl geben wird? Mal davon abgesehen, dass es nun riesige Himmelsinseln gibt, die bereits viel Neues zum Erkunden bieten, hat sich auch die Ebene Hyrules stark verändert. Neue menschliche Siedlungen, plötzlich aus dem Boden gesprossene Tempel, allerlei antike Gebilde, das neue Hyrule wird vollgestopft sein mit aufregenden Entdeckungen. Aber es gibt nicht nur die Inseln in den Lüften und die Ebene Hyrules, auch den Untergrund dürfen wir wohl endlich gründlich erkunden. Damit wird die Spielwelt nicht nur verdoppelt, sondern quasi verdreifacht.

Geschulte Augen können noch viele weitere Details im Trailer entdecken, die wir hier aber unmöglich alle aufzählen können. Aber ein paar möchten wir noch kurz auflisten: Allem Anschein nach wird es Gefährten geben, die euch im Kampf unterstützen können. Unterwassermechaniken scheinen nun auch vorhanden zu sein und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird es Dungeons mitsamt Endgegnern geben. Und Ganondorf ist natürlich auch mit am Start, zum ersten mal bekommen wir einen guten Blick auf ihn.

Wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen möchtet, was euch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erwartet, dann haben wir hier natürlich auch den Trailer für euch parat. Am 12. Mai können wir dieses neue Hyrule dann selbst erkunden und viele Stunden in diesem Spiel versenken.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Für den Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eine Veröffentlichung im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch vorgesehen. Der Handlungsort für dieses Abenteuer wurde um die Lüfte über Hyrule erweitert.

