Die Games-Charts in KW 11: ANNO 1800 stößt Hogwarts Legacy vom Thron

Was wird auf dem deutschen Spielemarkt gekauft? Wir zeigen euch die Spitzenreiter der Games-Charts in KW 11 und halten euch in Zukunft jede Woche auf dem Laufenden darüber, was sich für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und Switch tut. Fünf Wochen in Folge dominierte Hogwarts Legacy die Charts für PS5 und Xbox Series. Jetzt ist die neue Konsolenauflage von ANN0 1800 auf der Überholspur vorbeigezogen. Auch für PS4 und Xbox One gibt es einen neuen Kandidaten in den Rankings…

ANNO 1800 und WWE 2K23 auf der Spitzenposition

Ganz so überraschend kommt es nicht, dass die Konsolenversion von ANN0 1800 direkt auf der Nummer Eins der Games-Charts einsteigt. Rekordverdächtige 40 Wochen hatte die PC Version damals die Charts dominiert. Für Hogwarts Legacy reicht es immerhin noch für die Silbermedaille. Aber auch bei der PS4 und Xbox One kommt Bewegung in die Rankings.



Die Wrestling-Simulation WWE 2K23 erkämpft sich direkt zum Debut-Einstieg die Poleposition und verdrängt damit den ewigen Titelverteidiger GTA V auf Platz zwei. Die einzigen Konstanten dieser Woche sind der Landwirtschafts-Simulator 22, der weiterhin die PC-Rankings anführt und Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 1 bei der Switch, nachdem es letzte Woche Metroid Prime Remastered verdrängt hatte.

Die offiziellen deutschen Game Charts werden von GfK Entertainment ermittelt, die verschiedene Marktanalysen der Event-Branche anfertigen in enger Zusammenarbeit mit nationalen Branchenverbänden und Einzelhändlern. Eine genaue Aufstellung der Top 2 für die jeweiligen Konsolen findet ihr in der nachfolgenden Liste:

Anno 1800 Console Edition - [PlayStation 5] Spiele das mehrfach ausgezeichnete PC-Aufbaustrategiespiel erstmals auf Konsole (PS5, Xbox Series X)

Für die Anno 1800 Console Edition wurde die Steuerung und das User Interface komplett überarbeitet und auf eine Controllersteuerung am Fernseher optimiert.

Errichte beeindruckende Städte, plane logistische Netzwerke, besiedle exotische neue Kontinente und gewinne durch Diplomatie, Handel oder Krieg die Oberhand über deine Konkurrenten.

Neben einer handlungsbasierten Kampagne gibt es einen freien Spielmodus und ein packendes Mehrspielererlebnis.

Spiele allein oder online im PvP- oder Koop-Modus.

