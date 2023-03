Gewinnspiel – Wir verlosen 3x “Fire Emblem Engage” inkl. Merchandise-Paket (Nintendo Switch)

Mit Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light fing alles an. Sage und schreibe 33 Jahre später erfreuen wir uns an dem neuesten Teil der Rollenspiel-Strategiereihe, welche im Laufe der Zeit für insgesamt acht verschiedene Nintendo-Konsolen erschienen ist. Mit Fire Emblem Engage können wir seit dem 20. Januar 2023 den Kontinent Elyos erkunden und die Welt vor Sombron, dem Dämonendrachen retten. Dazu schlüpfen wir in die Rolle von Alear und machen es uns zur Aufgabe, die zwölf Emblem Ringe zu finden und ihre Macht zu nutzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 Nintendo / Releasedatum: 20. Januar 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Fire Emblem für alle Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland das brandneue Nintendo Switch-Spiel Fire Emblem Engage inklusive Merchandise für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Fire Emblem Engage (für die Nintendo Switch) inkl. Merchandise-Paket (Shirt, Poster, Stickerbogen) Angebot Fire Emblem Engage - [Nintendo Switch] Übernimm die Rolle des Wyrmgottes Alear, der eintausend Jahre nach dem Krieg ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit erwacht. Stürze dich in die Schlacht und kämpfe an der Seite deiner Verbündeten in taktischen RPG-Kämpfen, um die Wiedererweckung des Dämonendrachen zu verhindern.

Gewinne neue Kräfte auf dem Schlachtfeld, indem du Embleme herbeirufst, die in besonderen Emblem-Ringen ruhen – wie zum Beispiel Marth, Celica und andere Helden vergangener Fire Emblem-Titel. Durch das Tragen dieser Ringe können Alear und Verbündete auf die Kräfte der Embleme zurückgreifen und so beispielsweise Statuswerte erhöhen oder neue, stärkere Fertigkeiten einsetzen. Außerdem können deine Helden sich durch besondere Magie mit den Emblemen verbünden und so ihre Kräfte kombinieren, was dir Zugriff auf einzigartige Angriffe verschafft.

Ein großes Abenteuer beginnt! Begegne zahlreichen Verbündeten und Feinden in jeder Nation, entdecke die Embleme, die in den Ringen schlummern, und vertiefe die Bande mit ihnen, während du für den Frieden dieser Welt kämpfst. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Deine eigene Karte im Spiel In einem separaten Bereich, dem Tower of Trials, können Spieler:innen Testkarten für Belohnungen in Angriff nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Kampfkarten zu erstellen und mit anderen Spielern zu teilen. Daher die Frage: Welche Art von Karte würdest Du am liebsten gestalten und warum ?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. März 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.