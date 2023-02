Gewinnspiel – Wir verlosen 2x den neuen Film “SISSY” (Blu-ray & DVD)

Als Teenager noch als “Sissy” verspottet, zwölf Jahre später erfolgreiche Influencerin: Eben hat Cecilia es auf 200.000 Follower geschafft, da wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die hört auf den Namen Emma und lädt die ehemalige Schulfreundin zur Junggesellinnenparty ins australische Outback ein. Dort kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Cecilias früherer Erzfeindin Alex. Aus alter Rivalität wird schnell ein aus dem Ruder laufender blutiger Kampf … und die Party hat gerade erst begonnen!

Die vermeintlich heile Instagram-Welt ist nichts als schillernde Fassade in diesem schwarzhumorigen Social-Media-Slasher, in dem eine Influencerin auf dem Junggesellinnenabschied mit ihrer einstigen Erzrivalin aneinandergerät. Einer der ganz großen Hits auf den Genre-Festivals – mit THE BOLD TYPE-Star Aisha Dee auf mordsguten Abwegen bei der Jagd von Like zu Like.

© 2023 PLAION PICTURES & Highway Films / Heimkinostart: 23. Februar 2023

Wir verlosen zusammen mit PLAION PICTURES 2x den brandneuen Heimkinostart 'SISSY' für euch. Gewinner:in 01: je 1x SISSY (als Blu-ray) Gewinner:in 02: je 1x SISSY (als DVD)

Aisha Dee, Hannah Barlow, Emily De Margheriti (Schauspieler)

Hannah Barlow (Regisseur) - Hannah Barlow (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Dein Plan für die richtige Party Wie würde bei dir eine Junggesellinnenparty aussehen?

