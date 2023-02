Spider-Man Noir – Neue Serie in Produktion

Laut neuesten Informationen arbeiten Sony Pictures und Amazon gemeinsam an einer neuen Spider-Man-Serie. In der Spider-Man Noir-Serie soll es allerdings nicht um den allseits bekannten Peter Parker gehen, sondern um einen neuen Helden.

Spider-Man Noir ohne Peter Parker

In der neuen Serie soll nicht Peter Parker die Hauptrolle spielen. Stattdessen geht es wohl um einen etwas älteren Spider-Man, der in den 1930er Jahren in New York City seine Runde dreht. Wer Spider-Man: A New Universe gesehen hat, dem wird der Charakter nicht neu sein, spielte er dort doch bereits eine Rolle. Zudem soll die Serie in einem eigenem Universum spielen und nichts mit dem MCU zu tun haben. Da Sony alllerdings zur Zeit noch zahlreiche Rechte an weiteren Figuren aus Spider-Mans Umfeld hat, ist nicht auszuschließen, dass in der Serie weitere bekannte Gesichter von Marvel auftauchen werden. Welche das sein werden, ist aber noch vollkommen offen.

Die Produktion der Serie wird Oren Uziel (Mortal Kombat, The Lost City), zusammen mit Phil Lord und Christopher Miller (Spider-Man: A New Universe), anvertraut. Außerdem wird die frühere Sony-Chefin Amy Pascal an dem Projekt mitwirken.

Live-Action mit Nicolas Cage?

Die Spider-Man Noir-Serie wird außerdem keine Animationsserie sein, sondern Live-Action. Dies wirft natürlich die Frage nach der Besetzung auf. Da Nicolas Cage der Figur bereits in Spider-Man: A New Universe seine Stimme geliehen hat, machen Spekulation über seine Rolle in der neuen Serie die Runde. Fest steht aber noch nichts und bei seiner Besetzung handelt sich bisweilen noch um Wunschdenken einiger Fans.

Leider wissen wir noch nichts darüber, ab wann wir mit der neuen Serie rechnen können. Allerdings hat Sony noch weitere Projekte rund um Spider-Man am Laufen, wie z.B. Spider-Man: Across The Spider-Verse, welches ab Juni im Kino zu sehen sein wird.

