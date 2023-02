Tauchen in Videospielen – Die besten Spiele übers Scuba Diving (Teil 2)

Unsere Erde besteht zu 71 % aus Wasser. Umso erstaunlicher ist es, dass wir von der Unterwasserwelt eigentlich nur sehr wenig wissen. Man mag meinen, dass fast ausschließlich Dokumentationen das blaue Meer und dessen Bewohner*innen in den Vordergrund stellen. Dabei gibt es doch so viele tolle Abenteuer im großen Blauen zu erleben. Sei es die verschiedenen Fischarten zu identifizieren, aussterbende Korallenriffe zu sichern oder alte Wracks zu erkunden.

Videospiele, welche sich dem Thema Tauchen immer mehr und mehr annehmen, haben wir bereits im ersten Teil “Tauchen in Videospielen – Scuba Diving als Gameplayelement (Teil 1)” ausführlich beschrieben. Im zweiten Teil der Special-Reihe nehmen wir uns weitere Games vor, die das Tauchen sogar vollständig in den Vordergrund stellen.

World of Diving (2014)

Im August 2014 haben wir uns mit World of Diving ein VR-Videospiel rund ums Thema Tauchen angeschaut. Das Ziel der Entwickler Vertigo Games war es, die Unterwasserwelt mit allen Facetten rund um dieses Hobby gänzlich vor dem heimischen PC zu erleben – und das ganz ohne Tauchausrüstung. Um eines direkt vorweg zu nehmen, die Idee und Umsetzung war grandios. Einen Tauch-Simulator hatte es seinerzeit zwar schon gegeben, dieser ist aber um Längen abgespeckter und lange nicht so spielerisch fordernd gewesen. Denn mit World of Diving sollte man nicht nur das Tauchen, sondern auch eine ganze Geschichte erleben. Die damaligen Pläne wurden aber leider 2017 größtenteils verworfen und Vertigo widmete sich anderen Projekten. Seitdem befindet sich das Spiel auf Steam noch immer im Early Access (EA). Immerhin hat es der angekündigte Multiplayer noch in die EA-Version geschafft, sodass man zusammen mit anderen Mitspieler*innen die Unterwasserwelt erkunden kann.

Damals schrieben wir: Es stehen uns erstmal nur vier Bereiche zur Verfügung, in denen wir uns bewegen dürfen. Auf der Map Brony dürfen wir uns ein versunkenes Schiff genauer anschauen, U-352 bietet uns ein altes U-Boot, SS Yongala ist ebenfalls ein versunkener Schatz und die Diving Base ist unsere Tauchstation. In dieser können wir verschiedene Ausrüstungsgegenstände an unserem Charakter wechseln und ausprobieren. Hier gibt es bislang noch nicht so viel Auswahl, allerdings sieht man bereits anhand des Menüs, dass noch an vielen Dingen gearbeitet wird. So können wir zum Beispiel unseren Tauchanzug in einer anderen Farbe anprobieren, die Maske wechseln und die Flasche in einem anderen Look für unseren Tauchgang fertig machen. Die Gegenstände stehen dabei allerdings nicht ganz kostenfrei zur Verfügung. Auf der offiziellen Webseite kann man bereits “Coins” kaufen, die man dann im Spiel gegen Ausrüstung einlösen kann. Tauchfreunde wird dies sehr erfreuen, denn es wird wirklich auf jedes Detail geachtet. Egal ob der Atemregler, das Jacket oder die Farbe der Flossen, alles kann geändert werden.

Sogar das Sichtfeld wurde originalgetreu dargestellt. Denn wie beim echten Tauchen ist dieses, bedingt durch die Maske, am Rand eingeschränkter – alle Brillenträger*innen verstehen uns. Auch die Schwerelosigkeit bekam eine sehr gute Umsetzung. In Kombination mit einer Oculus Rift macht World of Diving Lust auf einen Tauchgang im echten Leben. Schade nur, dass die Entwicklung so früh beendet wurde. Die Community stand nämlich jederzeit hinter dem Projekt, welches durchaus das Tauchspiel überhaupt hätte werden können.