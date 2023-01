Dead by Daylight – jetzt doppelte Erfahrungspunkte sichern

In Dead by Daylight ist nichts still. Der Public Test Server auf Steam ist wieder offline und das Feedback aller Spielenden wird in drei Wochen veröffentlicht. Jetzt heißt es wieder abwarten und Punkte sammeln. Auch das Weihnachtsevent ist nun abgeschlossen und Behaviour bereitet sich auf das chinesische Neujahr vor. Was gibt es da besseres, als eine Woche voller doppelter Erfahrungspunkte??

Die erste Glückswoche im Jahr 2023

Bei Dead by Daylight beginnt die Woche immer mittwochs. Da ändern sich die Talente im Schrein der Geheimnisse und auch dann werden zumeist Erneuerungen freigeschaltet. Vom 11. Januar bis zum 17. Januar 2023 habt ihr die Möglichkeit doppelte Erfahrungspunkte zu kassieren. Dafür müsst ihr nur wie für euch üblich online gehen und zocken. Je mehr Erfahrung ihr sammelt, desto mehr Schillernde Scherben bekommt ihr, wenn ihr ein neues Level steigt. Mit diesen Scherben könnt ihr lizenzfreie Charaktere oder Skins für diese besagten Charaktere kaufen. Das schont euren Geldbeutel und macht die Jagd oder das Entkommen im Nebel umso kreativer. Und wenn euch Talente von Killern oder Überlebenden fehlen, die gerade im Schrein der Geheimnisse zur Verfügung stehen, könnt ihr diese ebenfalls mit Scherben kaufen! Es lohnt sich also richtig derzeit Dead by Daylight zu zocken!

Was kauft ihr denn am liebsten für eure Scherben?

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Dead by Daylight via Twitter