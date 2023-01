Xbox – Plant Microsoft ein Showcase-Event im Januar?

Die Marke Xbox war bei “The Game Awards” eher mau vertreten und Neuankündigungen hat man auf dem Event sehr vermisst. Wer sich bislang gefragt, was Microsoft so im Hintergrund plant, könnte aber bald schon Gewissheit bekommen. Laut Windowscentral steht nämlich schon bald ein Event bevor, welches kommende Titel zeigen soll.

Xbox präsentiert wohl Developer_Direct Showcase

Jez Corden, Managing Editor bei WindowsCentral ist in der Regel sehr gut informiert, was im Hintergrund der eigenen Game Studios passiert. Nun will der Journalist erfahren haben, dass Microsoft noch für Januar einen Showcase plant, bei dem man kommende Spiele zeigen will. Ob Redfall, Forza Motorsport oder Minecraft Legends, es wird zu bestimmten Spielen einen Deep Dive geben, was die Titel inhaltlich und spielerisch zu bieten haben. Corden betont aber, dass Starfield wohl nicht gezeigt wird. Hier plane man wohl eine eigene Präsentation, um sich einzig auf das Spiel zu fokussieren.

Der Journalist erwähnt außerdem, dass Microsoft mit der Developer_Direct wohl eine regelmäßigere Show plant, die kommende Releases näher beleuchten soll. Corden hat sogar schon ein konkretes Datum parat, an dem die Show stattfinden soll. Am 25. Januar um 21 Uhr deutscher Zeit könnten angeblich dann auf Youtube oder Twitch einschalten. Zwar erwiesen sich die Infos des Journalisten in der Vergangenheit stets als sehr akkurat, dennoch handelt es sich noch um bislang unbestätigte Infos.

Quelle: WindowsCentral