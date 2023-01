Bis zur Glotze – Die große Vorschau auf das Gaming-Jahr 2023 | Folge 99

Das Jahr 2022 liegt hinter uns, was Grund genug ist, dass wir in dieser Ausgabe von Bis zur Glotze in die Zukunft blicken. Denn 2023 steht einiges an, worauf wir uns definitiv freuen können. Wir sprechen in unserem Podcast über unsere persönlichen Highlights, auf die wir besonders gespannt sind.

Bis zur Glotze – Podcast zum Jahresausblick 2023

Timestamps:

(00:00:14) – Intro & Begrüßung

(00:01:22) – Hogwarts Legacy

(00:09:54) – Forspoken

(00:12:06) – Starfield

(00:19:07) – Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake

(00:24:58) – Hades 2

(00:25:41) – Pathfinder: Wrath of the Righteous DLC

(00:28:22) – Planet of Lana

(00:31:15) – Resident Evil 4 Remake vs. Dead Space Remake

(00:35:39) – Final Fantasy XVI

(00:38:23) – Final Fantasy 7: Rebirth

(00:39:27) – Park Beyond

(00:46:48) – Diablo IV & Redfall

(00:52:53) – Star Wars Jedi: Survivor

(00:55:22) – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

(00:56:35) – Crash Team Rumble

(01:00:45) – Dead Island 2

(01:08:13) – Unsere Vorhersagen 2023 – Hades DLC

(01:10:13) – Unsere Vorhersagen 2023 – Nintendo Switch 2

(01:11:30) – Unsere Vorhersagen 2023 – GTA VI

(01:13:37) – Unsere Vorhersagen 2023 – Banjo Kazooie Nachfolger

(01:14:50) – Verabschiedung

Ein besseres Spielejahr?