Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Der neue Trailer strotzt vor Action

Das Marvel Cinematic Universe hat in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen. Spätestens seit der Einführung von Disney+ und den dazugehörigen Serien werden immer mehr Abenteuer der zahlreichen Superheldinnen und Helden erzählt. Doch auch auf der großen Leinwand werden die Geschichten der Marvel-Charaktere fortgesetzt. Als nächstes steht die Fortsetzung Ant-Man and The Wasp: Quantumania in den Startlöchern. Der frisch veröffentlichte Trailer sorgt dabei für jede Menge Vorfreude und verspricht eine ordentliche Portion Spannung.

Ant-Man kehrt am 15. Februar auf die große Leinwand zurück

Im neuesten Trailer zu Ant-Man and The Wasp: Quantumania bekommen wir endlich ein wenig mehr vom mächtigen Bösewicht Kang (Jonathan Majors) zu sehen. Während er Ant-Man (Paul Rudd) ordentlich in die Mangel nimmt, scheint dieser entschlossen zu sein, den Bösewicht wenigstens ebenfalls untergehen zu lassen. „Ich muss nicht gewinnen, wir beide müssen nur verlieren.“

Regie führt wie in den ersten beiden Teilen erneut Peyton Reed. Auch im dritten Teil der Ant-Man-Reihe kann er neben Paul Rudd erneut auf Michael Douglas als Hank Pym, Evangeline Lilly als The Wasp und Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne zurückgreifen. Ant-Man and The Wasp: Quantumania startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Marvel Entertainment via YouTube

Titelbild: © Disney