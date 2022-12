Doraemon Story of Seasons – Ein neuer DLC ist im Anmarsch

Die Weihnachtstage sind im vollen Gange. Geschenke werden verteilt, leckeres Essen wartet und alles ist bunt geschmückt. Doch wo ein Haufen Geschenke darauf wartet, verschenkt zu werden, sind oftmals auch Retouren nicht weit. Manchmal ist das fünfzehnte Paar Socken einfach nicht passend und manchmal hat man das Weihnachtspräsent bereits in seiner Sammlung. Dann gilt es, sich auf die Suche nach Alternativen zu machen. Für alle Fans von Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom dürfte dies in diesem Jahr kein Problem werden. Denn der zweite von insgesamt drei Season-Pass-DLCs steht bereits vor der Tür!

The Life of Insects erscheint am 19. Januar 2023

In rund drei Wochen ist es soweit! Bereits am 19. Januar 2023 erscheint der Season-Pass-DLC „The Life of Insects“ für Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Nach „Winter Tales“, welches direkt zum Launch erschienen war, ist „The Life of Insects“ bereits das zweite DLC für die Landwirtschaftssimulation. Passend zum Thema lässt es die Spielerinnen und Spieler in Insektenkleidung schlüpfen und bietet ihnen das passende Mobiliar. Wer kann da schon nein sagen?

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ist seit dem 02. November 2022 für den PC, die Playstation 5 und für die Nintendo Switch erhältlich.

Titelbild: © Bandai Namco