The Callisto Protocol – Das müsst ihr zum Release des Horror-Shooters wissen

Mit Spannung wird bereits The Callisto Protocol von den Striking Distance Studios erwartet, welches kurz vor der Veröffentlichung steht. Der Horror-Shooter zog zwar schon viel Aufmerksam auf sich, doch so kurz vor Release wollen wir doch nochmal einen Blick darauf werfen, auf was wir uns so einstellen können. Könnte es die Art von Dead Space werden, welches wir mit Teil 3 nicht bekommen haben?

Inspiration

Man macht keinen Hehl daraus. Dead Space ist ganz klar die Inspirationsquelle für The Callisto Protocol. Das merkt man an vielerlei Stellen. Schon bei der Story gibt es Ähnlichkeiten. Während wir in Dead Space das Raumschiff Onimusha betreten, ist es hier jedoch eine Basis auf dem Jupiter-Mond Callisto. Doch die Umstände sind die Gleichen. Anstatt auf Menschen und eine intakte Infrastruktur, stößt man nur auf Zerstörung, Leichen und zahlreiche Mutanten. Jacob Lee, der eigentlich nur auf einer normalen Liefermission unterwegs ist, gelangt so in einem wahr gewordenen Albtraum.

Ähnlich wie im Werk von Electronic Arts, gilt es herauszufinden, was passiert ist, wie es dazu kommen konnte und wie man lebend aus dem Schlamassel gelangen kann. Für Angsthasen ist das Setting natürlich nicht ideal. Denn nicht nur handelt es sich um eine Mondbasis, sondern konkret um ein Gefängnis. Durch die dunklen Gänge eines Gefängnisses zu schleichen, passt da nur zu gut zur Atmosphäre des Spiels. Auf die legt man nämlich wert, man soll sich nie übermächtig fühlen und immer die potenzielle Bedrohung im Nacken spüren. Das hat Dead Space ja aber auch schon gut vorgemacht (ich klammer Teil 3 mal aus).

Nichts für Zartbesaitete

Anfangs noch ohne besondere Ausrüstung oder Fähigkeiten gilt es von da an die mutierten Kreaturen zu besiegen und irgendwie zu überleben. Bei der Gestaltung der Monster hat man sich zudem kreativ ausgetobt und man bekommt Gegner unterschiedlichster Art vorgesetzt. Die Angriffsmuster und Schwachstellen sind somit vielseitig und erfordern dann auch taktisches Geschick. Falls das aber mal in die Hose gehen sollte, können wir uns auf eine der zahlreichen Todesszenen gefasst machen. Mit Blut und Brutalität wird nicht gegeizt und Jacob stirbt dabei schon so manch kreativen Tod. So freundlich wird es die USK sicherlich nicht in Worten verpackt haben. Aber immerhin kommt das Spiel auch ungeschnitten nach Deutschland.

Das Gameplay erinnert also durch und durch an Dead Space. Schwach beleuchtete, futuristische Kulissen, von überall lauern Bedrohungen und das Gegnerdesign macht einiges her. In den Kämpfen können wir teilweise auch Objekte aus der Umgebung mit einbeziehen. Prominentes Beispiel ist da sicherlich die riesige Stachelwalze aus den Trailern. Doch auch das ein oder andere Rätsel soll es geben. Hier bin ich insbesondere gespannt, ob diese auch tatsächlich was drauf haben oder nur Füllmaterial sind.

Nicht mehr lange

The Callisto Protocol scheint alles mitzubringen, was Horror-Fans und vor allem Dead-Space-Fans so lieben. Insbesondere deswegen steht der Titel hoch im Kurs. Angesichts des Dead Space Remake im Januar stellt sich natürlich am Ende die Frage: „Who wins?“. Nach mittlerweile einigen Verschiebungen wissen wir nun am 2. Dezember zumindest, ob das Abenteuer eine würdige, geistige Nachfolge antritt oder ob es doch nur ein verzweifelter Versuch ist das Original zu kopieren. Der Titel erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series S/ X.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.