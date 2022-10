Expedition Azcana – Kosmos bringt neues Adventure Game heraus

Mit Adventure Games: Expedition Azcana bringt der Kosmos Verlag seinen siebten Titel der Adventure Game-Reihe heraus. In vielen Buch- und Spielhandlungen ist Expedition Azcana bereits erhältlich. Auf Amazon könnt ihr es ab dem 16. Oktober bestellen.

Worum es in Expedition Azcana geht

Wie in den bisherigen sechs Adventure Games könnt ihr auch in diesem zu viert zusammen arbeiten, um einen Fall zu lösen. Dabei leitet euch das Abenteuerbuch oder die Kosmos App an, wie ihr das Spiel startet. Zunächst legt man die Karten in den entsprechenden Stapeln aus und beginnt mit einer Raumkarte, in der alle bezifferten Objekte angeschaut werden können. Nach und nach erhalten Spieler*innen dann Gegenstände oder Informationen, um weiterzukommen.

In Expedition Azcana führt diesmal der Weg in einen südamerikanischen Regenwald. Dort gilt es, alte Ruinen einer untergegangenen Zivilisation zu finden und zu untersuchen. Laut einiger Legenden soll dort eine fortschrittliche Technologie zu finden sein. Obwohl das Spiel ab 10 Jahren geeignet ist, sind die Rätsel auch für ältere Spielenden hervorragend geeignet. Gerade im Team und zusammen mit der Erklär-App bringt ein Adventure Game die richtige Stimmung herbei und vermischt gekonnt Rollenspiel mit Point and Click-Mechaniken. Deshalb empfehle ich diesen Titel und die ganze Reihe auch an alle Videospiel-Freund*innen.

Weitere Neuheiten von Kosmos

Bereits vor einem Jahr kündigte Kosmos an, in 2022 die zwei neuen Reihen Cartaventura und Suspects einzuführen. Auch im Herbst erscheinen hiervon noch weitere Titel. Cartaventura sind Abenteuerspiele, die mit Karten gespielt werden. Das Besondere daran: Sie sind gut für Einsteiger und haben einen historischen Hintergrund. In Suspects geht es darum, in alter Sherlock Holmes Manier Indizien zu sammeln und den Täter unter Verdächtigen herauszufinden. Auch hier spielt man mit Karten. Besonders bekannt ist auch die Exit-Reihe für alle Fans von Escape Rooms. Mit Das Verschwinden des Sherlock Holmes erscheint auch im Oktober ein neuer Teil, der ebenfalls mit der App spielbar sein wird.

Quelle: Kosmos

Titelbild: © Kosmos