Angespielt: Grimoire Groves, Aestik & Tavernacle! von SwissGames (gamescom 2022)

Auf der gamescom 2022 stellten schweizer Entwickler via SwissGames ihre verschiedenen Spiele vor. Wir durften auf einer Standtour einen Blick auf manche der vorgestellten Spiele werfen und diese einmal für euch anspielen.

Grimoire Groves

Grimoire Groves ist ein Abenteuer-Rollenspiel mit Crafting-Elementen des Entwicklers Stardust.

In Grimoire Groves spielt ihr eine junge Hexe in Ausbildung, die ihr Grimoire vervollständigen muss, indem sie sich auf die Spuren der verschwundenen magischen Wesen des Waldes begibt. Erlernt viele neue Zaubersprüche und stellt hilfreiche Items her, die euch auf eurer Reise unterstützen.

Im Wald sollen sagenhafte Wesen leben – so sagt man sich jedenfalls. Denn als ihr in eurem neuen Zuhause, einer alten Hütte, ankommt und den magischen Wald erkundet, ist nicht mehr viel von den mythischen Geschichten zu sehen. Ihr müsst die verschiedenen zauberhaften Wesen also zunächst einmal finden und euch mit ihnen anfreunden, bevor ihr ihnen bei euch ein neues Heim geben und den Wald wieder zu seinem alten Glanz verhelfen könnt.

Um dies zu erreichen, müsst ihr eure verschiedenen Zauber anwenden. Zum Glück beherrscht ihr schon die vier Elemente. Euer Geschick mit diesen könnt ihr zu Beginn direkt unter Beweis stellen, wenn ihr auf die ersten Pflanzengeister trefft. Denn dann müsst ihr wissen, welches Element sie mögen und dann Zauber mit den entsprechenden Attributen anwenden. So könnt ihr die jeweiligen Pflanzen dann später bei euch im Garten anpflanzen. Im Laufe des Spiels müsst ihr zudem noch weitere, diverse Zaubersprüche erlernen und könnte diese später miteinander kombinieren, um so eine einzigartige Zauberpalette zu schaffen.

Doch neben der Zauberei gibt es noch viel anderes zu tun und zu entdecken: Sammelt Zutaten wie z.B. verschiedene Pflanzen und Materialien, um verschiedene Hilfsmittel herzustellen und eure Fähigkeiten zu verbessern.

Geht in dieser farbenfrohen, magischen Welt voller süßer Pflanzenwesen und tierähnlichen Geistern auf Entdeckungstour und erfüllt den magischen Wald mit neuem Leben.

Aestik

Das kleine Indie Game von Hooded Traveler Games schickt euch in eine Welt, die sehr an Hollow Knight erinnert.

Nicht nur ästhetisch, sondern auch spielerisch ist der Titel an seinen Bruder im Geiste angelehnt. Das Metroidvania bringt eine eher düstere, aber dennoch charmante Welt mit sich. Alle Umgebungen und Charaktere sind nämlich handgezeichnet. Das heißt natürlich nicht, dass alle Wesen ebenso charmant sind. Denn die Welt von Aestik ist gespickt mit bösen Kreaturen, die es zu besiegen gilt. Das 2D Abenteuer hat es nämlich auch in sich und hält eine Vielzahl von Feinden bereit. Mittels verschiedener Attacken und Gadgets bestreitet ihr die Kämpfe und bewegt euch in der Welt voran. Hier habt ihr die Wahl zwischen Nah- und Fernkampf Angriffen. Mit der Zeit findet man immer weiter neue, nützliche Tools, die das Gameplay erweitern. Man schaltet neue Fähigkeiten frei und kann sogar einen Companion erlangen, der einem stets unterstützt.

Die Spielwelt besticht beispielsweise auch durch moralische Entscheidungen. An gewissen Stellen gibt es Abzweigungen, die manche Situationen erst durch eine Entscheidung eröffnen, oder gar für immer schließen. Das soll auch den Wiederspielwert erhöhen. So kann man beispielsweise auf Bosse treffen, indem man bestimmte Entscheidungen trifft. Das Spiel macht stilistisch schon mal einiges her. Es gibt auch nicht nur Kämpfe, auch Platforming-Passagen hat das Spiel zu bieten. Im Handling fühlt es sich noch etwas behäbig an. Hier muss noch etwas nachgefeilt werden.

Aber man muss natürlich zu Hollow Knight abgrenzen, immerhin handelt es sich um ein deutlich kleineres Projekt, welches hier von Hooded Traveler Games auf die Beine gestellt wird. Das Studio besteht nämlich aus nur einem Entwickler. Fans des Genres sollten also die Augen offen halten. Der Titel hat zwar noch kein Release-Datum, aber wir wissen bereits, dass das Spiel für PC und Nintendo Switch erscheinen wird und zwischen 8-10 Spielstunden zu bieten hat. Da kann man schon mal ein Auge drauf werfen.

Tavernacle!

Tavernacle! ist ein Koop-Tower-Defense-Spiel des Entwicklers Dama Dama Games, in dem ihr mit bis zu drei Freunden eure Taverne vor feindlichen Monstern beschützen müsst.

Ihr schlüpft in die Rolle von Zwergen, die sich Wellen von Monstern stellen müssen, die eure geliebte Taverne zerstören möchten. Doch nur weil ihr Zwerge seid, seid ihr noch lange nicht wehrlos! Greift zu eurem Werkzeug und baut Fallen, Türme und Sprengstoffe, mit denen ihr eure Feinde auf vielfältige Weise vernichten könnt. Dazu müsst ihr aber zunächst einmal die Materialien beschaffen. Baut also Steine, Holz und Eisen ab, während ihr den zahlreichen Angriffen der Monster ausweicht. Teamarbeit ist hier der Schlüssel. Koordiniert eure Aktionen miteinander, um eure Verteidigung schnell aufbauen zu können. Wählt zudem die richtige Strategie und wägt ab, welche Waffen am geeignetsten für die Bekämpfung der angreifenden Monster sind, denn nicht all eure Waffen haben auch eine Auswirkung auf die unterschiedlichen Monster.

Bei den ganzen Massen an Monstern und den unterschiedlichen Gebieten, Ressourcen und Baustellen kann es anfangs etwas schwierig sein, den Überblick zu behalten. Doch nach kurzer Zeit spielt man sich ein und kann sich ins Chaos stürzen. Auch ein gezielter Wurf seiner Ressourcen in Richtung der richtigen Baustelle ist schnell gelernt und erleichtert bzw. beschleunigt den Aufbau eurer Verteidigung.

Spielt Tavernacle! gemeinsam mit drei Freunden im Split-Screen oder online und verbessert euer Teamgeist. Die Demo des Spiels kann jetzt heruntergeladen werden. Die Veröffentlichung ist für 2023 angekündigt.

Fazit zu SwissGames Mir persönlich hat Grimoire Groves sehr gut gefallen. Die magische und farbenfrohe Welt zieht einen einfach in seinen Bann. Wer jedoch zusammen mit Freunden etwas Spaß haben möchte, der sollte Tavernacle! einmal ausprobieren und testen, ob man auch im Chaos ein gutes Team ist. Vanessa Jochum, Redakteurin