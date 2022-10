Angespielt: Dorfromantik (gamescom 2022)

Wenn ich an die gamescom denke, fallen mir Worte wie laut, voll, hektisch und vor allem Reizüberflutung ein. Überall schallt es aus riesigen Lautsprecherboxen und namhafte Streamer und Influencer machen Werbung für die großen Spielneuheiten. Versteht mich nicht falsch! Ich habe diese turbulente Erfahrung in Köln durchaus genossen, allerdings habe ich mich hier und da schon nach ein wenig Entspannung gesehnt. Diese fand ich dann in einer der für mich interessantesten Hallen der diesjährigen gamescom, der Indie Arena Booth. Genauer gesagt bei einem bestimmten Spiel aus dieser Halle. Das vom deutschen Entwicklerstudio Toukana Interactive präsentierte Spiel Dorfromantik, hat es geschafft, dass ich für kurze Zeit den Messetrubel um mich herum vergessen konnte. Hier erfahrt ihr wie!

Worum geht’s in Dorfromantik?

So simpel wie das Spielprinzip von Dorfromantik ist, so genial ist es auch. Im Spiel platziert ihr sechseckige Kärtchen aneinander und erweckt so nach und nach eine wunderschöne Landschaft zum Leben. Euch stehen beispielsweise Hexagone mit Wäldern, Flüssen oder Häusern zur Auswahl. Diese gilt es dann so aneinander zu legen, dass ein möglichst stimmiges Gesamtbild entsteht. Aus den einzelnen Häusern entstehen so zum Beispiel kleine Dörfer und aus den einzelnen Landschaftskärtchen wachsen prächtige Wälder und lange Flüsse.

Für gelungene Kombinationen werden wir mit Punkten belohnt, die unseren Highscore in die Höhe treiben. Wir können in Dorfromantik in verschiedenen Spielmodi auf Highscore-Jagd gehen. In den meisten davon dauert eine Spielrunde so lange, bis der Stapel an zufällig generierten Hexagone leer ist. Für einen extra hohen Highscore können beim Bauprozess unterschiedliche Quests erfüllt werden.

Insgesamt bietet euch Dorfromantik sechs verschiedene Spielmodi:

Klassischer Modus: Man spielt so lange, bis der Stapel aufgebraucht ist.

Man spielt so lange, bis der Stapel aufgebraucht ist. Kreativ-Modus: Mit dem unendlichen Kartenstapel dürft ihr so lange bauen, wie ihr möchtet.

Mit dem unendlichen Kartenstapel dürft ihr so lange bauen, wie ihr möchtet. Schneller Modus: Ein besonders kleiner Kartenstapel sorgt für eine flinke Partie.

Ein besonders kleiner Kartenstapel sorgt für eine flinke Partie. Schwieriger Modus: Hier wird euer Können mit komplexeren Kärtchen auf die Probe gestellt.

Hier wird euer Können mit komplexeren Kärtchen auf die Probe gestellt. Monatlicher Modus: Jeden Monat erwartet euch hier ein Modus mit neuen Regeln und Zielen.

Jeden Monat erwartet euch hier ein Modus mit neuen Regeln und Zielen. Eigener Modus: Hier bestimmt ihr die Regeln.

Was macht Dorfromantik so gut?

Wie eingangs bereits beschrieben eignet sich Dorfromantik perfekt um zu entspannen. Das entschleunigte Gameplay gepaart mit einem klangvollen Soundtrack schaffen eine wunderbare Atmosphäre. Während einer Spielrunde kann man einfach mal abschalten und sich auf die Jagd nach dem Highscore machen. Wenn euer Interesse für den Indie-Hit geweckt wurde, kann ich euch die nachfolgende Ausgabe von Game Two ans Herz legen. Die Kolleg*innen haben sich nämlich mit den deutschen Entwicklern getroffen und sie zum Entstehungsprozess von Dorfromantik befragt. Dorfromantik ist für den PC und die Nintendo Switch erhältlich und kostet 14,99 Euro.

