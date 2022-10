Hunt: Showdown – Das Update 1.10 bringt einen Bug ins Spiel

Ja, ihr habt richtig gelesen. Crytek findet es anscheinend so richtig unterhaltsam, mit dem neuen Update 1.10 in Hunt:Showdown einen neuen Spielgefährten einzubringen. Die Rede ist hier nicht von einem neuen Hunter oder einem neuen DLC – Nein, wir reden von Käfern. Große Aufklärungs-Beetle, die eine neue Dynamik ins Spiel bringen sollen.

Hier brummt’s!

Die lustigen Käferlein sehen aus wie zu groß geratene Borkenkäfer und lassen sich ab dem neuen Update ganz bequem in den Taschen eurer Hunter als Ausrüstungsgegenstand mitnehmen oder sind auf der Map zu finden. Das Besondere an ihnen ist ihre Funktion. Indem ihr den Käfer werft, wechselt ihr von eurem Hunter zu dem Bug und könnt so die Gegend erkunden. Dabei seht ihr alles in der Schattensicht. Ihr und eure Kameraden werden leicht hervorgehoben, die gegnerischen Jäger aber so gar nicht. Bringt das dann überhaupt was?

Ja, das tut es. Denn bewegende Figuren fallen auch in der Schattensicht gut auf. Mit gezieltem Blick ist es damit möglich, die Umgebung bei gefallenen Kameraden zu überprüfen oder im nächsten Bossversteck sicher zu stellen, dass keiner in unmittelbarer Nähe ist. Sollte dies doch der Fall sein, könnt ihr den Drohnenkäfer in einem Kamikaze-Flug auf den gegnerischen Jäger schicken. Der Treffer bringt ein bisschen was an Schaden mit, aber vor Allem auch Gift. Habt ihr dann noch die Fähigkeit, vergiftete Jäger sehen zu können, seid ihr schon wieder gut im Bilde.

Overpowertes Insekt?

Das muss sich wohl erst noch zeigen. Die Testserver sind aktuell online, aber generell braucht es für den Käfer nur einen Schuss, um ihn vom Himmel zu holen. Er wird einen einzigartigen Sound ins Spiel bringen und da Hunt:Showdown generell ein soundfokusiertes Spiel ist, werden ihn Spieler*innen auch relativ schnell enttarnen. Außerdem ist euer Hunter bewegungsunfähig, so lange ihr den Käfer steuert. Eine gefährliche Situation, in der ein Anderer einen Kopfschuss timen kann. So gesehen werden einfach neue Wege eröffnet und andere Strategien mit eingebracht.

Das ändert sich noch

Das Update 1.10 bringt nicht nur diesen neuen Ausrüstungsgegenstand. Auch Kartenveränderungen sind geplant. So sollen die Startpunkte der verschiedenen Gruppen umgelegt werden, so dass sofortige Spawn-Kämpfe ausbleiben. Die Karten Lawson Delta und Stillwater Bayou erhalten ein paar Veränderungen, die Positionswechsel und Sichtschutz vereinfachen und sogar erst ermöglichen.

Auch diverse Talente wie Giftsinn, Guhl und Kanalisieren wird gebufft. Giftsinn erhält einen größeren Radius, in dem vergiftete Hunter zu sehen sind. Guhl erlaubt auch Heilung, wenn man einen Zombie mit einer Distanzwaffe tötet und Kanalisieren heilt mehr, sobald ihr einen Riss, Hinweis oder eine Trophäe aufnehmt.

Waffen mit Compact Ammo Rifles – also wie beispielsweise die Winfield 1873 erhalten eine größere Reichweite, um attraktiver auf dem Markt zu bleiben. Die Caldwell Conversion Uppercut schafft nun auf 35 Meter geladen mit explosiver Munition auch tödliche Headshots und die Klinge an der Caldwell Pax Claw bekommt den gleichen Schaden, wie ein normales Messer. Im Gegenzug dazu, werden diverse Items preislich neu eingetaktet und sind zum Teil auch auf der Karte zu finden.

Zu guter Letzt wird auch die Questlines erneuert. Ihr erhaltet Sterne für erfüllte Aufgaben und bekommt so Belohnungen und steigt im Rang.

Twitch Drops

Ganz wichtig! Crytek verschenkt an Spieler*innen, die einen Twitch Account haben verschiedene Goodies! Ihr müsst euch dafür nur mit euren Daten bis zum 11. Oktober 2022 registrieren. Geht dafür auf www.huntshowdown.com/Twitchdrops, verknüpft euren Twitch-Account – selbst, wenn ihr damit noch nie gestreamt habt und verbindet dann dieses Konto mit Plattform, auf der ihr Hunt:Showdown spielt. Ist das erledigt, schaut ab dem 12. Oktober 2022 in die Streams von Crytek und sahnt von Sternen bis zu einem exklusiven Jäger alles ab!

Der Livestream von Crytek zu den Updates ist natürlich schon vorbei, aber ihr habt die Möglichkeit den Stream einfach nochmal zu verfolgen und die Erneuerungen aus Sicht der Entwickler zu betrachten: Twitch Kanal: Crytek

Seid ihr auf das Update gespannt oder seht ihr dem ehrfürchtig entgegen? Wann 1.10 online gehen soll, steht noch nicht fest, aber bis es soweit ist, könnt ihr uns gern in den Kommentaren mitteilen, wie ihr über die Erneuerungen denkt!

Quelle: Crytek auf Twitch