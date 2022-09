Angeschaut: The Callisto Protocol (gamescom 2022)

Trotz des Remake von Dead Space spricht die öffentliche Mehrheit fast nur von seinem geistigen Gegenstück: The Callisto Protocol. Auf der gamescom 2022 gab es neues Futter zum Spiel, wenn auch nur in Form einer Gameplay-Präsentation. Was es dort zu sehen gab, erzähle ich euch in unserem Angeschaut.

Wenig Neues auf der Messe

Etwas unspektakulär ist der Umstand, dass bei der gamescom Opening Night Live ein Gameplay-Trailer zu dem Spiel gezeigt wurde. Denn auch dieser war Teil der Gameplay-Demo, die wir von der Presse zu sehen bekamen. Aber eben auch nur ein Teil. Darüber hinaus gab es ein Segment, in dem ein Etwas auf vier Beinen, beinahe wie ein Licker, in einem der Räume herum streunert und bekämpft wird. Grundsätzlich bekamen wir hier aber Inhalte zu sehen, die wir im Kern schon kennen. Wuchtige Nahkampf-Attacken und Shooter-Einlagen, die nach einem gewissen Muster ablaufen, da das Monster einem gewissen Bewegungs- und Kampfablauf folgt. Neben Klettereinlagen an der Wand schlich es teilweise auch am Boden entlang. Die Mischung aus dem Ungewissen, dem World Design und dem Kampfsystem kreiert ein 1:1 Feeling wie in Dead Space. Das ist aber positiv gemeint, denn das Niveau gilt bei Fans als oftmals unerreicht. Die Demo war also mehr eine Bestätigung des bereits Gesehenen.

Eine übermächtige Waffe?

Danach wurde aber noch einmal der Trailer aus der ONL gezeigt. Dazu gab es aber einen Hinweis. In dem Clip schleudert der Protagonist die Feinde mit einer Gravity Gun gegen gigantische Rollen mit Stacheln oder hebt die Gegner, um Angriffe abzuwehren. Diese schien in gewisser Hinsicht etwas übermächtig. Doch ein Disclaimer gibt Grund zur Beruhigung. Die gezeigte Waffe lässt sich nämlich im Laufe der Kampagne aufwerten, in dem Fall war sie auf dem höchsten Stand. Zudem gibt es Abkühlphasen, sodass man die Knarre nicht ununterbrochen nutzen kann. Die Waffe ist also insbesondere zu Beginn deutlich schwächer und zudem auch nicht durchgängig nutzbar. Ein ständiges Machtgefühl werdet ihr also dadurch nicht bekommen. Darüber hinaus gab es leider nicht viel mehr zu sehen. Schade. Reicht aber, um den Hype weiter hochzuhalten. Allzu lange müssen wir ja auch nicht mehr warten. Bereits am 2. Dezember erscheint der Horror-Shooter für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

The Callisto Protocol (Day One Edition, 100% uncut) - [PlayStation 5] Exklusive Inhalte: Charakter- & Waffenskin "Retro Häftling" sowie die Biophage Skins (nur bei Amazon erhältlich)

The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror der nächsten Generation aus der Feder von Glen Schofield

Das Spiel ist eine gelungene Mischung aus Spannung und Brutalität mit schrecklichen Momenten der Hilflosigkeit und Menschlichkeit

In The Callisto Protocol taucht der Spieler in eine atemberaubende Geschichte ein, in der hinter jeder Ecke entsetzliche Schrecken lauern

Meistere Brutale Strategische Kämpfe aus einer Mischung Nah und Fernkampf mit einer einzigartigen Gravitationswaffe

