Angespielt: Sons of Valhalla (gamescom 2022)

Mit Sons of Valhalla begeben wir uns in die Zeit der Wikinger; in die nordische Mythologie. Das kleine Indie-Game im Pixel-Look möchte uns dabei einen interessanten Genre-Mix bieten. 2D-Sidescrolling, Echtzeit-Strategie und Survival-RPG. Aber geht das Konzept auf? Ich habe das Spiel auf der gamescom 2022 angespielt und verrate euch, ob ihr auch mal ein Auge auf den Titel werfen solltet.

Aller Anfang…

Am Strand unbekannter Lande wacht unser Protagonist auf. Zusammen mit einem Freund seid ihr die letzten Überlebenden der auf hoher See verunglückten Mannschaft. Nun gilt es, sich ein neues Leben aufzubauen. Ich bewege meinen Charakter nach links oder rechts auf der Karte. Ein einfaches Zelt ist der Ausgangspunkt des Starts in ein neues Leben. Zunächst sollte man erst mal die Mägen füllen. Eine Fischerhütte muss her. Dafür reicht das umher liegende Holz aus. Weiter rechts befindet sich jedoch ein Gebäude mit Feinden. Zu den Waffen! Eine zunächst kleine, aber feine, Kaserne ermöglicht mir die Produktion einfacher Kampf-Einheiten.

Die Anzahl ist aber begrenzt. Um diese zu erweitern, können die vorhandenen Gebäude auch ausgebaut werden. Das bedarf jedoch weiterer Ressourcen. Mit genügend Männern im Schlepptau ziehe ich also in den ersten Kampf. Per Tastendruck öffne ich ein Menü, in welchem ich meine Einheiten befehligen kann. Sie können mir folgen, auf Angriff aus sein, eine Stellung halten oder sich zurückziehen. Das funktioniert meistens gut, immer wollten die tapferen Recken aber nicht auf mich hören. Zudem muss man sich auch in unmittelbarer Nähe befinden, da man auch unterschiedlich große Trupps unabhängig voneinander kontrollieren kann.

Wenn Action auf Taktik-Strategie trifft

Ich selbst kann auch proaktiv in den Kampf eingreifen, indem ich beispielsweise in unmittelbarer Nähe selbst angreife oder auch aus der Ferne mit Pfeil und Bogen attackiere. Abseits der Kämpfe gibt es auch reichlich Loot. Die Ressourcen benötige ich, um meine Gebäude entsprechend auszubauen oder neuen Einheiten auszubilden. Die sind auch bitter nötig, denn verzettle ich mich bei einem Angriff auf ein feindliches Lager, folgen mir die ein oder anderen Gegner bei meinem Rückzug. Ein paar Einheiten sollte man also zum Schutz des Dorfes immer am Eingang postiert haben.

Zudem sammelt man hin und wieder Runen ein. Diese dienen dazu neue Fähigkeiten freizuschalten, die mir verschiedene Vorteile bringen. Das ist ganz hilfreich, denn Sons of Valhalla ist äußerst fordernd. Dass man hier das Zeitliche segnet, ist nicht gerade unwahrscheinlich. Doch nicht verzagen, man bekommt eine zweite Chance. Stirbt man, begegnet man Hel, der Herrscherin der Unterwelt. Sie gibt einem die Möglichkeit, sie in einem Kampf zu besiegen. Gelingt dies, gelangt man wieder in die Welt der Lebenden und kann das Spiel fortsetzen. Ein dritte Chance gibt es aber nicht.

