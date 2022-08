Temtem – Fünf entscheidende Unterschiede zum großen Bruder Pokémon

Viele haben es probiert, kaum einer hat es bisher geschafft! Die Anzahl an Pokémon-Likes in der Videospielwelt ist durchaus groß, doch wirklich wahre Konkurrenz ist für das erfolgreiche Nintendo-Franchise dabei noch nicht rumgekommen. Ab dem 06. September 2022 wagt mit Temtem ein äußerst vielversprechender Konkurrent den Sprung auf die aktuelle Konsolengeneration. Neben den offensichtlichen Parallelen zum großen Bruder Pokémon, stellen wir euch in unserem Special fünf entscheidende Unterschiede vor, durch die sich Temtem von den beliebten Taschenmonstern abgrenzt. Viel Spaß!

Zunächst das Offensichtliche

So ziemlich jeder, der einen ersten Blick auf das im Jahr 2020 erschienene MMORPG Temtem wirft, dürfte zunächst einmal an Pokémon erinnert werden. Das Kickstarter-Projekt, welches vor rund zwei Jahren als Early-Access-Version auf Steam erschien, hat sich einige Mechaniken vom Nintendo-Franchise abgeschaut. Ich liste einfach mal ein paar Eigenschaften von Temtem auf und ihr überlegt, ob euch davon etwas bekannt vorkommt.

Eure Reise durch eine bunte Welt voller Monster startet ihr mit einem von drei Startern. In eurem Team haben bis zu sechs Temtem Platz und jedes verfügt über einen Typen und eine eigene Fähigkeit. Eure Teammitglieder verfügen jeweils über vier Attacken und je nachdem, mit welchen Attacken ihr die Gegner in dem rundenbasierten Kampfsystem angreift, fügt ihr entweder effektiven, normalen oder nicht effektiven Schaden zu. Auf eurer Reise versucht ihr unter anderem alle Temtems zu fangen, die acht Dojos zu meistern und einer zwielichtigen Organisation das Handwerk zu legen.

Also für mich klingt das bis jetzt wie jede Pokémon-Edition, die ich bisher gespielt habe. Doch was macht Temtem denn nun zu etwas Besonderem? Kommen wir zu den Unterschieden!

Die Ausdauerleiste

Einige kleine, aber feine Unterschiede lassen sich im Kampfsystem von Temtem durchaus feststellen. Da wäre zum Beispiel die Ausdauerleiste, über die eure Teammitglieder im Kampf verfügen. Denn anders als bei Pokémon, haben die Attacken bei Temtem keine Angriffspunkte (AP), sondern ziehen einen gewissen Anteil eurer Ausdauerleiste ab. Dadurch ist es euch zum Beispiel nicht möglich, ausschließlich eure stärkste Attacke immer und immer wieder einzusetzen. Viel mehr müsst ihr euch die Ausdauerleiste eurer Temtems gut einteilen. Sollte diese nämlich einmal erschöpft sein, muss euer Temtem eine Runde aussetzen, um einen Teil der Ausdauerleiste wieder zu regenerieren. Zwischen den Kämpfen müsst ihr euch allerdings keine Sorge um eure Ausdauerleiste machen, da sich diese nach jedem Kampf wieder vollständig auffüllt.

Überwiegend Doppelkämpfe

Ein weiterer Unterschied, der das Kampfsystem betrifft, sind die Doppelkämpfe. Diese nehmen in Temtem nämlich einen Großteil der auszutragenden Begegnungen ein. Solange ihr oder euer Gegner über mehr als ein Temtem in eurem Team verfügt, werdet ihr automatisch zwei gleichzeitig in den Kampf schicken. Trefft ihr in der Wildnis auf ein frei lebendes Temtem, kann es schon mal zu dem ein oder anderen zwei-gegen-eins Kampf kommen. Die meiste Zeit über werdet ihr es jedoch mit zwei Gegnern gleichzeitig zu tun bekommen, weshalb ein ausgewogenes Team mit ineinandergreifenden Synergien von besonderem Vorteil sein wird. Denn auch einige der Attacken bringen besondere Effekte mit sich, wenn der passende Partner mit von der Partie ist. Warum Doppelkämpfe bei Temtem besonders viel Sinn machen, zeigt auch der nächste Punkt in unserer Liste.

Der Fokus liegt auf Koop

Einen Multiplayer-Modus haben sich viele Pokémon-Fans jahrelang gewünscht. Nach über 25 Jahren soll dieser nun in den im November erscheinenden Editionen Karmesin und Purpur erscheinen. Temtem liefert den Koop-Modus bereits von Anfang an. Ihr könnt die Story also gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin spielen. Dafür wird allerdings jeder Spieler sein eigenes Spiel benötigen, da ein Couch-Koop-Modus nicht existiert. Allerdings soll es gut um mögliche Crossplay und Crossprogression-Funktionen stehen. Im Koop-Modus hat jeder Trainer bei Kämpfen drei Temtems zur Verfügung, von denen er jeweils eins in den Ring schickt. Hier gilt es also besonders darauf zu achten, sich mit seinem Teampartner abzusprechen.

Entwicklungen funktionieren anders

Entwicklungen sind seit der ersten Stunde Teil von Pokémon. Und auch bei Temtem können wir uns darüber freuen, wenn unsere Teammitglieder ihr äußeres verändern und mächtigere Attacken erlernen. Allerdings funktionieren Entwicklungen in Temtem ein wenig anders als in Pokémon. Während in Pokémon die Taschenmonster sich oftmals durch ein Item oder auf einem vorher festgelegten Level entwickeln, benötigen Temtems eine bestimmte Anzahl an Level-Ups. Wenn zum Beispiel euer Temtem 20 Level-Ups benötigt, um sich zu entwickeln, verwandelt es sich auf Level 25, wenn ihr es auf Level fünf fangt. Fangt ihr dasselbe Temtem jedoch erst mit Level 30, entwickelt es sich auch erst auf Level 50. Dadurch steht ihr stets vor der Wahl, ob ihr lieber schwächere Temtems im Team haben wollt, die sich schneller entwickeln oder setzt ihr von vorn rein auf stärkere Temtems, die dafür langsamer im Level aufsteigen?

Zu guter Letzt: Der Schwierigkeitsgrad

Der Schwierigkeitsgrad ist ein viel diskutiertes Thema bei Pokémon-Spielen. Für viele langjährige Fans sind die Editionen oftmals zu leicht, sodass sie sich anhand von sogenannten Nuzlocke-Challenges eigenen Herausforderungen stellen. Bei Temtem soll jedoch nicht nur der allgemeine Schwierigkeitsgrad herausfordernder sein, als bei den Pokémon-Editionen. Auch ein bereits integrierter Nuzlocke-Modus soll im Spiel enthalten sein, damit alle Spielerinnen und Spieler Temtem auf ihrer gewünschten Schwierigkeitsstufe erleben können.

Und? Was haltet ihr von Temtem? Werdet ihr dem Pokémon-Like eine Chance geben oder wartet ihr lieber auf Pokémon Karmesin und Purpur?

