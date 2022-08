Podcast: Stimmen zur Gamescom und Thor: Love and Thunder | Bis zur Glotze (Folge 80)

In der neuen Podcast Folge, Bis zur Glotze, haben wir uns ausführlich über die Gamescom und die fragliche Situation der verschiedenen Publisher und ihrer Stände unterhalten. Außerdem gab es ein längeres Recap zu den vielen Serien, die in den letzten Monaten an den Start gegangen sind und wir konnten es uns nicht nehmen lassen ein wenig über Thor: Love and Thunder zu reden.

Podcast zur Gamescom 2022 und Thor: Love and Thunder | Bis zur Glotze (Folge 80)

Über nicht so ganz leere Messehallen und Kinosäle

Usprünglich trafen die vielen Gamescom Absagen verschiedener Unternehmen, alle Fans des Videospiele-Kosmoses brutal. Doch auch wenn Sony und Kohorten sich nicht blicken lassen, so zeigen andere, vor allem kleinere und Indie Publisher, ihre Muskeln und fahren ganz große Geschütze auf. Darüber hinaus zeigten in den letzten Monaten viele Streamer warum wir sie eigentlich mal aboniert hatten. Netflix veröffentlichte endlich neue Staffeln zu Umbrella Academy und Stranger Things, Disney+ feuerte Ms. Marvel, Only Murders in the Buildung, Der Herzensbrecher und natürlich Obi-Wan Kenobi raus und Amazon Prime fürchtet weiterhin um ihre Herr der Ringe Adaption. Die Kinos zeigen währenddessen munter Taika Waititis zweites Marvel Abenteuer Thor: Love and Thunder und präsentiert eine Marvel Geschichte, nach denen sich Fans schon lange sehnen.

Was wir von der Gamescom halten, was für sorgen wir haben und wie uns die vielen Serien und Filme gefallen haben solltet ihr euch definitiv anhören. Natürlich ist alles spoilerfrei, jedoch seid gewarnt, danach werdet ihr direkt die Geräte anschalten oder ins Kino laufen.

Moderation: Alexander Weinstein

Redaktion der Sendung: Tobias Mehrwald, Lennart Hoffmann, Ann-Kathrin Günter

