Destroy All Humans! 2 – Neuer Trailer zeigt eine Vielzahl der Schauplätze im Spiel

Die Veröffentlichung von Destroy All Humans! 2 rückt in greifbare Nähe. Was damit unterschrieben wird, dass der Publisher THQ Nordic aktuell viele Informationen und Trailer zu dem zweiten Teil veröffentlicht. So erschien nun auch ein weiterer Trailer.

Neuer Trailer zu Destroy All Humans! 2 zeigt Schauplätze

Der neue Trailer zu Destroy All Humans! 2 – Reprobed zeigt eine Vielzahl von Schauplätzen, welche die Spieler erkunden, demolieren, zerstören oder abreißen können…. Hinterlasse eine Spur aus Chaos, wo immer du hingehst! Vielleicht ein Wolkenkratzer in Bay City, die schöne Brücke in Albion oder das KGB-Hauptquartier – was wird dein nächstes Ziel sein?

Besuche Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima und Solaris, um dich zu rächen und diese lästigen menschlichen Siedlungen im Namen des Furonischen Reiches zu erobern. Crypto ist zurück – mit der Lizenz zum Sondieren. Diesmal macht der König der bösen Außerirdischen die abgedrehten Sixties unsicher! Es gilt Rache zu nehmen für die Zerstörung des furonischen Mutterschiffs durch den KGB. Die Invasion geht weiter!

Destroy All Humans 2! – Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X.

Zeig den Hippies, wer hier das Sagen hat, indem du altbekannte Waffen und neue Technologien wie den Meteorschauer einsetzt

Erkunde Mutter Erde in den 1960ern und schieß mit deinem Raumschiff eine ordentliche Ladung auf ihre fiktionellen Städte ab

Verteidige eine viel größere, viel offenere Welt gegen jene, die deine Mission untergraben wollen

Sammle Menschen aus verschiedenen Ländern ein und zerquetsche sie zu Gen-Cocktails, um deine Fähigkeiten zu verbessern

