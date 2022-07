Ubisoft – erste Infos zum Gamescom Line Up 2022

Gerade einmal vier Wochen trennen uns noch von der Gamescom 2022, und dieses Jahr endlich wieder in Köln! Da wird es doch langsam Zeit, dass auch die wenigen großen Fische ein paar Details ankündigen. Das hat Ubisoft sich wohl auch gedacht, und heute verraten, worauf wir uns freuen können.

Ubisoft bringt Skull and Bones mit – und noch mehr

Das größte Spiel im Gepäck ist dieses Jahr wohl Skull and Bones. Nachdem es jahrelang sehr still um das 2017 groß angekündigte Piratenabenteuer geworden war, tauchte es vor einigen Monaten plötzlich wieder aus der Versenkung hervor. Während wir selbst noch kein Schiff über die Wellen steuern dürfen, verspricht Ubisoft eine Präsentation der Entwickler selbst mit neuen Gameplay-Szenen in einem groß angelegten Kino. Wir dürfen gespannt bleiben, was uns erwartet.

Natürlich dürfen wir uns aber nicht nur auf Skull and Bones freuen. Zusätzlich präsentiert Ubisoft die neue Season des erst kürzlich veröffentlichen Roller Champions, die direkt vor Ort getestet werden können. Außerdem besteht im family & friends Bereich wieder die Möglichkeit, bei Just Dance 2022 so richtig auf den Putz zu hauen. Und als wäre das noch nicht genug, bringt Ubisoft auch noch die bisherigen Gewinner des Ubisoft Entrepeneurs Lab Programm mit. Die beiden Spiele Anteater Games aus Berlin (Gewinner Indie Camp 2022) und d Passing By von

Studio Windsocke von der Universität Bayreuth (Gewinner Ubisoft Newcomer Award 2021) findet ihr in der Indie Arena Booth.

Die Gamescom findet vom 24. bis zum 28. August 2022 in Köln statt. Der Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 7.1, Stand A10/A-20.

