My Hero Ultra Rumble – Anime-Battle Royale erscheint im Westen

Bandai Namco Entertainment arbeitet derzeit an einem Battle Royale Game zum Anime My Hero Academia. Wie der Publisher erklärte, soll das Spiel auch hier im Westen erscheinen.

Bei My Hero Ultra Rumble handelt es sich um ein Free-to-Play-Titel, der für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Einen genauen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Wer allerdings einen Vorgeschmack möchte, kann sich für die geschlossene Beta auf der PlayStation 4 anmelden.

In dem Spiel treten bis zu 24 Spieler in drei Achter-Teams gegeneinander an. Battle Royale-typisch müsst ihr versuchen als letztes Team übrigzubleiben. Dabei nutzt ihr eure speziellen Quirks und sammelt Skill Cards auf der Karte ein, mit denen ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt. Bis auf einen Trailer gibt es bisher keine weiteren Informationen zum Game. Klar ist jedoch, dass viele bekannte Gesichter aus dem Anime spielbar sein werden, wie zum Beispiel Izuku Midoriya oder Katsuki Bakugo.

Are you ready to go PLUS ULTRA as your favorite Hero or cause ultimate chaos as your favorite Villain? It's all possible in #MYHEROULTRARUMBLE – a 24 player Battle Royale set in the My Hero Universe!

