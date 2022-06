Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – Simulation für 2022 angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat auf der Nintendo Direct Mini angekündigt, dass Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ihren Release weltweit noch 2022 feiern wird.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom kommt für PC, PS5 und Switch

Fans von Simulations-Spielen können sich freuen. Bandai Namco Entertainment hat nähmlich auf er gestrigen Nintendo Direct Mini den Release vom Doraemon Story of Seasons-Ableger für 2022 angekündigt. Erscheinen soll das Spiel für den PC, die PS5 und die Switch.

Zudem wurde der erste Trailer zur Simulation veröffentlicht, sowie mehrere Screenshots und ein Interview mit dem Producer geteilt. Damit können sich Fans bereits jetzt auf ihr Landleben im Doraemon-Stil einstimmen.

Nutzpflanzen, Tiere und jede Menge Spaß

Wie man es bereits von anderen Farm-Simulationsspielen kennt, kann man in Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom Nutzpflanzen und seine eigenen Hoftiere, wie Hühner und Kühe, aufziehen und seinen Hof individuell gestalten. Auch Fischen und Tauchen sollen den Alltag verschönern. Außerdem wird es wohl einen Mehrspielermodus geben, sodass man das Hofleben zusammen mit einem Freund genießen kann.

Neben dem Hofleben soll es aber auch Inhalte und Aktivitäten im Doraemon-Stil geben.

Es sollen auch ganz neue Spielelemente hinzugefügt werden, die es so in den bisherigen Spielen noch nicht gab. Zudem soll den Spieler*innen eine ergreifende Geschichte geboten werden. Genaue Details sind dazu allerdings noch nicht bekannt. Es heißt also, weitere Ankündigungen abzuwarten. Spätestens zum Release wissen wir, welche Abenteuer und Funktionen uns erwarten werden.

Doraemon Story of Seasons PS4 [ ] Doraemon Story of Seasons PS4 *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.



Quelle: gematsu

Titelbild: © Bandai Namco Entertainment