The Callisto Protocol – Erstes Gameplay vom Horror-Titel des Dead Space-Schöpfers

Nachdem in der vergangenen Woche im Rahmen der State of Play einen weiteren Trailer sowie das offizielle Releasedatum zum kommenden Survival-Horror-Abenteuer The Callisto Protocol veröffentlicht wurde, zeigte Entwickle Striking Distance Studios am gestrigen Abend im Livestream zum Auftakt des Summer Games Fest nun auch erstes Gameplay-Material.

The Callisto Protocol als starke Dead Space Konkurrenz

Unter der Führung von Dead Space-Schöpfer Glen Schofield werkelt der amerikanische Entwickler Striking Distance Studios aktuell an einem Horror-Abenteuer, dass als geistiger Nachfolger zum einstigen Visceral Games-Hit fungiert. In dem neuen Gameplay-Material zeigt man dabei sehr unverblümt wie nah Schofield das Action-Adventure an der Vorlage aufgebaut hat. Nicht nur die ikonischen Stampfattacken sind zurück, auch das Waffenhandling aus der Third-Person-Perspektive, ein Schießeisen, das der Stasefähigkeit recht nahe kommt, sowie die skurrilen Tode des Protagonisten Jacob Lee erinnern vermehrt an EA’s Horror-Trilogie. Das neue Gameplay-Material, das im Rahmen des Summer Games Fest veröffentlicht wurde, könnt ihr euch im folgenden zu Gemüte führen:

Bereits vor einigen Tagen äußerte man sich außerdem zu den Vorbestellerboni und kündigte gleichsam einen Season Pass an.

The Callisto Protocol soll bereits am 2. Dezember diesen Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Summer Games Fest