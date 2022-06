Crash Bandicoot – Neues Spiel im Stile von Super Smash Bros.?

Vor zwei Jahren erschien mit Crash Bandicoot 4 der letzte Titel mit dem beliebten Beuteldachs. Laut neusten Informationen könnte auch bereits der nächste Teil in den Startlöchern stehen. Doch dieser könnte anders werden, als man vermuten würde.

Bekommt Crash Bandicoot ein Multiplayer-Spiel?

Jez Corden von Windows Central ist bekanntermaßen ein Branchen Insider und hat hier und da auch mal vorzeitig Informationen zu gewissen Themen. So auch in diesem Fall. Denn dieser hat mal wieder einige Insider-News aufschnappen können. Ein neues Crash-Spiel sei nämlich bereits in Arbeit. Doch dieser Ableger habe mit den bisherigen Spiel nur wenig gemeinsam. Denn es handle sich um ein Spiel mit Fokus auf den Mehrspieler. Das Studio Toys for Bob arbeite angeblich an einem Brawler, der auf 4-Spieler*innen ausgelegt ist. Eine Ankündigung befinde sich nicht mehr in allzu weiter Entfernung.

Eine mögliche Bühne könnte das Summer Game Fest sein, welches am 9. Juni stattfindet. Dort stellt Geoff Keighley erneut zahlreiche neue Spiele vor. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre dies jedoch nicht der erste Ausflug in andere Gefilde. Immerhin gab es bereits 2003 in Kart-Rennspiel mit Crash und Konsorten.

