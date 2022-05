Outright Games Unwrapped – Das Event zum Line-up 2022

Der Publisher Outright Games ist uns allen aufgrund seiner zahlreichen Lizenspiele bekannt, die meist die ganze Familie glücklich machen. Im Rahmen des hauseigenen Showcase, OG Unwrapped 2022, hat Outright Games uns einen Blick auf die Spiele werfen lassen, auf die wir uns in 2022 freuen können. Welche Spiele vorgestellt wurden, erfahrt ihr hier in unserer Zusammenfassung.

Drachenzähmen leicht gemacht – Legenden der neun Reiche

Endlich wieder Drachenzähmen! Wer wie wir nie genug von den süßen fliegenden Ungetümen haben kann, für den könnte das Spiel Legenden der neun Reiche einen Blick wert sein. Zum Zeitpunkt des Spiels sind sich Drachen und Menschen nämlich noch gar nicht begegnet, sodass ihr verschiedene Drachenarten steuern werden könnt. Motivation ist die Suche nach den Nachtschatten, diese sind offenbar verschwunden und werden nun von ihren Artgenossen vermisst. Besonderes Feature im Spiel soll der fließende Wechsel zwischen den verschiedenen Drachen und die limitiert nutzbare Flugfunktion sein.

Legenden der neun Reiche wird im Herbst 2022 für PC, Google Stadia und alle gängigen Konsolen erscheinen.

Paw Patrol: Grand Prix

Hat man junge Kinder in der Familie, kommt man so gut wie gar nicht an der Franchise Paw Patrol vorbei. Die sehr beliebte Kinderserie bekommt nun auch einen Videospielableger! Das Rennspiel erinnert ein wenig an Mario Kart und lässt euch mit den verschiedenen Hunden sowie Ryder in verschiedenen Fahrzeugen über die Karte flitzen. Unterwegs können Gegenstände eingesammelt werden um etwa Tinte auf der Fahrbahn zu verteilen, oder sich vor gegnerischen Attacken zu schützen.

Da die Serie gerade auch unter sehr jungen Kindern beliebt ist, gibt es für diese extra eine angepasste Steuerung, damit der Spaß nicht an fehlender Hand-Augen-Koordination scheitert. Durch den möglichen Couch Coop sollen außerdem bis zu vier Spieler gemeinsam zuhause spielen können. Also ein Rennspiel, an dem wirklich die ganze Familie Spaß haben kann.

Ab dem 30. September 2022 könnt ihr euch auf die Rennstrecke begeben und gegen eure Freunde auf PC oder den typischen Konsolen antreten.

L.o.L. Surprise – B.B.s. Born to travel

Wer diese kleinen Puppen kennt und mag, dürfte auch hier alleine oder mit Kindern seinen Spaß haben. Bis zu vier Spieler können per Couch Coop verschiedene Mini Spiele absolvieren und das L.o.L Surprise Universum bereisen.

Das Spiel erscheint am 07. Oktober 2022 für alle gängigen Plattformen.

Star Trek Prodigy Supernova

Das bereits agekündigte Spiel Star Trek Prodigy Supernova hat nun endlich ein grobes Releasedatum! Im Oktober diesen Jahres soll es soweit sein und die Charaktere der Animationsserie im Star Trek Universum auf die Konsolen bringen. Spielbar sind hier die aus der Serie bekannten Figuren Gwyndala und Dal. Während Gwyndala ordentlich im Nahkampf austeilt, feuert Dal mit den so typischen Phasern aus der Ferne.

Über die Handlung ist noch nichts bekannt, klar ist nur, dass man mit den beiden und ihere Crew drei verschiedene Planeten besucht und dort Rätsel löst und Kämpfe bestreitet. Und all das ist auch im Couch Coop möglich.

Ab Oktober 2022 könnt ihr euch ins Abenteuer stürzen und das Spiel auf PC oder Konsole genießen.

My little Pony – A Maretime Bay Adventure

Fans der bunten Pferde können sich auf den Mai 2022 freuen. Dann soll nämlich das neue Spiel zu My little Pony erscheinen, in dem ihr euer Pferd nicht nur mit vielen Accessoires individualisieren könnt, sondern verschiedene Minispiele bestreiten wie etwa ein Wettrennen.

Das Spiel erscheint brandneu am 28. Mai 2022, also schon ganz bald und ist bereit auf euren Bildschirmen einzuziehen.

Zum Schluss noch ein Teaser…

Natürlich kommt so ein Showcase nicht ohne einen kleinen Teaser aus. So können wir uns für 2023 auf ein mögliches Spiel mit den Charakteren der Justice League freuen, die am Ende der Präsentation kurz zu sehen waren. Was genau auf uns zu kommt könnte man dem nicht entnehmen, aber hoffentlich wird Outright Games uns in den nächsten Monaten noch mit mehr Informationen versorgen.

