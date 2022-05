Podcast: Ist Dr. Strange in the Multiverse of Madness ein Meisterwerk oder multiverseller Schrott? | Bis zur Glotze (Folge 74)

In der heutigen Folge haben wir zunächst mal ein neues Mitglied im Team, welches unseren Podcast mit ihren Einwürfen bereichern wird. Ann-Kathrin hat sich auch gleich zu einem sehr besonderen Thema eingeschaltet, denn sie war auf der Pressevorführung von Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Ob ihre Meinung zum Film mit denen von Alex, Lukas und Julia übereinstimmt? Hat Marvel einen weiteren Hit gelandet oder haben wir hier einen Flop im Multiversum? Hört rein und erfahrt die Antworten auf diese Fragen.

Podcast mit Neuzugang im Podcast-Team und verschiedenen Meinungen zu Marvels Multiversums-Abenteuer | Bis zur Glotze (Folge 74)

Doctor Stranges’ zweites Soloabenteuer mit dem Titel Doctor Strange in the Multiverse of Madness startet am 04. Mai 2022 in die deutschen Kinos. Dabei knüpft der Marvel-Titel neben dem ersten Teil vor allem an WandaVision und Spiderman: No Way Home an. Dr. Stephen Stranges Reise führt ihn diesmal hinein in die Multiversen, die bislang nur rudimentär im MCU erreicht wurden. Inwieweit die Geschehnisse aus der Serie Loki mit der Möglichkeit von mehreren parallelen Universen zusammenhängen, wird sich noch zeigen. Fest steht aber, dass Strange nach seinem Abenteuer mit Peter Parker bereits in Berührung mit den Multiversen kam und dass Wanda nach den Ereignissen in Westview ihre eigenen Pläne mit diesen hat.

Moderation: Alexander Weinstein

Redaktion der Sendung: Ann-Kathrin Günther, Julia Dohm, Lukas Hesselmann

