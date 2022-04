One Piece Odyssey – Rollenspiel im One Piece-Universum liefert beeindruckenden Trailer

Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Allen, den dieser Satz bekannt vorkommt, dürfte die folgende Neuigkeit Freude bereiten. Denn Bandai Namco arbeitet bereits seit einiger Zeit an einem brandneuen Rollenspiel im One Piece-Universum. One Piece Odyssey soll noch im Laufe dieses Jahres für den PC, die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen.

Stürzt euch mit der Strohhutbande in ein brandneues Abenteuer

In One Piece Odyssey übernehmt ihr die Kontrolle über die Mitglieder der berühmten Strohhutbande. Gemeinsam mit Ruffy, Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Frankie und Brook erkundet ihr eine mysteriöse Insel und begegnet unbekannten Charakteren und Monstern, die von Eiichiro Oda höchstpersönlich entworfen wurden. Auf eurer Reise werdet ihr vor die verschiedensten Aufgaben gestellt und müsst euch waghalsigen Kämpfen stellen. Über die Handlung ist derweil noch nicht allzu viel bekannt, sie soll jedoch einige unerwartete Wendungen mit sich bringen.

Das Entwicklerstudio, welches für One Piece Odyssey zuständig ist, ist ILCA, Inc. Pokémon-Fans dürfte das Studio bekannt vorkommen, immerhin waren sie ebenfalls für die Pokémon Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verantwortlich. Erscheinen soll das One Piece-Rollenspiel noch in 2022. Ein genaues Releasedatum gibt es noch nicht.

Quelle: BANDAI NAMCO Europe via YouTube

Titelbidl: © BANDAI NAMCO