Nintendo Switch – Bald kompatibel mit Game Boy Spielen?

Auf der Nintendo Switch wächst das Angebot des Online-Services und mehr und mehr Retro-Games sind darüber spielbar. Neuesten Gerüchten zufolge könnten auch bald Game Boy Spiele dazukommen. Hinweise dazu lieferten jetzt Dataminer.

Auf Twitter meldeten sich einige Dataminer zu Wort, die Hinweise gefunden haben wollen, nachdem es Game Boy Spiele bald auf die Switch schaffen könnten. Laut “Mondo_Mega” wurden mit den Emulatoren Sloop und Hiyoko diverse Spiele des damaligen Handhelds auf der Hybrid-Konsole getestet. Diese Emulatoren seien von europäischen Nintendo-Teams entwickelt worden. Die Dataminer stützen ihre These mit diversen Screenshots. Dabei handelt es sich um Spiele für Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance. Getestet wurden für den GB Advance Simulator Sloop unter anderem Mario Kart: Super Circuit, Zelda: The Minish Cap oder Golden Sun.

Es gebe sogar Hinweise darauf, dass auch die damaligen Pokemon Editionen zum Laufen gebracht wurden. Der Hiyoko Emulator für den klassischen Game Boy und Color sei noch in einem früheren Zustand. Darauf wurden u.a. Super Mario Land oder Tetris getestet. Es handelt sich wieder um die berüchtigten Zutaten der Gerüchteküche, allerdings wäre dies nach diversen Erweiterungen des Online-Services nicht komplett abwegig. Sollten sich die Hinweise als wahr herausstellen, dürfte ein Release aber noch mit einer längeren Wartezeit verbunden sein.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.

There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt

— MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022