Kingdom Hearts 4 – Neuer Teil durch fantastischen Gameplay-Trailer angekündigt

Happy Birthday Kingdom Hearts! So stellt man sich doch eine gelungene Geburtstagsfeier vor oder? Square Enix hat im Rahmen des Kingdom Hearts-Geburtstagsevents einen neuen Teil der Hauptreihe angekündigt. Im veröffentlichten Gameplay-Trailer stürzt sich der Protagonist Sora bereits waghalsig in einen Kampf mit einem finsteren Ungeheuer. Am Ende haben auch zwei weitere Weggefährten von Sora einen kurzen Auftritt.

Die Magie ist in Arbeit

Bereits vor über 20 Jahren wurde der erste Teil der Kingdom Hearts-Reihe veröffentlicht. Am 28 März 2002 erschien Kingdom Hearts in Japan für die Playstation 2. Nun können sich Fans der Reihe auf einen vierten Teil freuen, der sich rund um den „Lost Master Arc“ drehen soll. Ab wann wir mit dem Spiel rechnen können, steht allerdings noch nicht fest. Am Ende des rund dreieinhalb minütigen Trailers stehen lediglich die Worte „Magic in the Making“ also die Magie ist in Arbeit. Außerdem wurde bis jetzt noch nicht angekündigt, für welche Plattformen Kingdom Hearts 4 erscheinen wird. Denkbar ist ein Release für die Playstation 5 und die Xbox Series S/X aber allemal.

Neben Sora kommt es im Trailer ebenfalls zu einem Wiedersehen mit Goofy und Donald. Man sieht die beiden Freunde, wie sie gemeinsam durch eine dunkle Höhle laufen und sich wohl auf der Suche nach Sora befinden. Zumindest solange, bis eine hellblaue Flamme erscheint und die beiden sich vor Schreck in die Arme fallen. Möglicherweise könnte es sich bei der Überraschung um Hades, dem Herrscher der Unterwelt handeln. Was sagt ihr zu der Neuankündigung? Freut ihr euch auf ein neues Kingdom Hearts-Spiel?

Quelle: GameSpot Trailers via YouTube

Titelbild: © Square Enix