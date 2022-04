Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Trotz Verschiebung können einige schon loslegen

Es herrscht Chaos im Lager von Nintendo: Ursprünglich sollte Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp am 03. Dezember 2021 erscheinen. Da es damals allerdings noch einiges am Spiel zu tun gab, wurde es auf Frühling 2022 verschoben. Im Nintendo eShop konnte man dann lange Zeit das Spiel für den 08. April 2022 vorbestellen. Aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes wurde die Kriegssimulation dann erneut verschoben und obwohl es bislang kein neues Release-Datum gibt, können einige Spieler*innen das Spiel schon genießen. Doch wie ist das möglich?

Die Twitter-Userin Rachael (@killetheth) dürfte eine der wenigen glücklichen Spieler*innen momentan sein, die Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auf ihrer Nintendo Switch-Konsole bereits spielen können. So teilte sie via Twitter, dass sie das Spiel bereits als Pre-Load auf ihre Switch Lite heruntergeladen hatte und es nun einfach freigeschaltet wurde. Da Nintendo die Kriegssimulation aber vorerst komplett aus dem Nintendo eShop entfernt hat, sei es Rachael nicht mehr möglich, das Spiel auf eine weitere Konsole herunterzuladen. Um dieses ungewöhnliche Ereignis zu bestätigen, veröffentlichte Rachael kurze Zeit später eine Gameplay-Sequenz aus dem Tutorial. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auch bereits heruntergeladen und könnt es schon spielen? Oder wartet ihr genau wie wir auf die tatsächliche Veröffentlichung des Spiels?

finally getting to play Advance Wars but only on my Switch Lite which had preloaded it prior to what happened! #NintendoSwitch pic.twitter.com/i0N5eQp5jh

