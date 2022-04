Suzume no Tojimari – Erscheinungsdatum von Shinkais neuem Film bekannt

Der offizielle Twitter-Account des neuesten Films aus Makoto Shinkais Feder, Suzume no Tojimari, hat heute den Release-Termin für den neuen Film bekanntgegeben. Demnach ist das neuestes Werk Shinkais ab dem 11. November 2022 in den japanischen Kinos zu sehen.

Starttermin von Suzume no Tojimari endlich bekannt

Makoto Shinkai ist wohl fast jedem aufgrund seiner Meisterwerke Your Name und Weathering With You bekannt. 3 Jahre der Veröffentlichung seines letzten Films, wurden nun Details zu seinem neuen Projekt bekannt. Inklusive dem geplanten Starttermin für die japanischen Kinos.

Ein neues Key Visual, das die Protagonistin des Films zeigt, wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von Suzume no Tojimari veröffentlicht. In der Pressemitteilung wurde bestätigt, dass die Premiere von Suzume no Tojimari für den 11. November in den japanischen Kinos geplant ist. Außerdem wird das erste Teaser-Video am Samstag, den 10. April um 13 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Der offizielle YouTube-Kanal von TOHO Movie wird den Trailer ausstrahlen.

Erste Bilder des neuen Films

Der offizielle Twitter-Account des Films teilte zudem das erste Standbild aus dem Film. Auf dem Bild sehen wir Suzume von hinten, wie sie eine Brücke überquert. Im Hintergrund kann man eine scheinbar verwitterte und verlassene Stadt erkennen.



Makoto Shinkai selbst wird Suzume no Tojimari produzieren, schreiben und Regie führen. Zudem kehrt Masayoshi Tanaka als Charakterdesigner zurück (Weathering with You) und Kenichi Tsuchiya wird der Animation Director sein. Zudem ist Takumi Tanji ebenfalls wieder Teil des Teams und übernimmt die Rolle des Artdirectors. Der Animationsfilm wird von CoMix Wave Films produziert, die Produktion übernimmt STORY Inc. und TOHO ist für den Vertrieb des Films verantwortlich.

Darum gehts:

Suzume, ein 17-jähriges Mädchen, das in einer ruhigen Stadt in Kyushu lebt, trifft einen jungen Reisenden, der ihr sagt: “Ich suche nach einer Tür”. Sie folgt ihm und entdeckt in den Bergen eine abgenutzte Tür. Sie scheint das einzige zu sein, was von einem Einsturz übrig geblieben ist. Als würde sie von etwas angezigen werden, nähert sich Suzume der Tür und öffnet diese. Schon bald beginnen sich in verschiedenen Teilen Japans eine Tür nach der anderen zu öffnen. Da allerdings Katastrophen von der anderen Seite der Türen kommen, müssen sie schnellstmöglich wieder geschlossen werden. Suzume muss also die geheimnissvollen Türen schließen, bevor das Land in Unglück versinkt.

Wann der Film in Deutschland in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Bis dahin geben sich Fans aber mit Sicherheit auch mit den anderen Filmen Shinkais zufrieden.

