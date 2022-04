Pokémon GO – Termin für das Pokémon GO Fest 2022 steht fest

Liebe Trainer und Pokémon-Fans, auch in diesem Jahr werden wir das Pokémon GO Fest nicht missen müssen. Wir sind gespannt, was uns dieses Jahr erwartet.

Pokémon GO – Event-Sommer für Euch

Es ist endlich so weit: Der Termin für das diesjährige Pokémon GO Fest steht fest! Das zweitägige weltweite Event findet am Samstag, den 4. Juni 2022 und am Sonntag, den 5. Juni 2022 statt. Am Samstag, den 27. August 2022 veranstalten wir zudem ein Abschluss-Event!

Doch das war noch längst nicht alles! In den folgenden Städten findet das Pokémon GO Fest zusätzlich auch als Live-Event statt:

Freitag, 1. Juli 2022 bis Sonntag, 3. Juli 2022: Berlin, Deutschland

Freitag, 22. Juli 2022 bis Sonntag, 24. Juli 2022: Seattle, Washington, USA

Freitag, 5. August 2022 bis Sonntag, 7. August 2022: Sapporo, Japan

Es ist nun fast drei Jahre her, dass die Live-Events zum Pokémon GO Fest 2019 in Dortmund, Chicago und Yokohama stattgefunden haben. Wir freuen uns unheimlich darüber, dass wir nun zu den Wurzeln dieses jährlichen Events zurückkehren und parallel das weltweite Event veranstalten können, das Millionen von Trainern begeistert hat.

Ob ihr am weltweiten Event oder vor Ort teilnehmt – wir können den Event-Sommer kaum erwarten! Let’s GO!

