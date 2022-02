Pokémon GO – Freut euch auf die Alola-Jahreszeit

Endlich gibt es neues Futter, denn weitere Pokémon aus der aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond bekannten Alola-Region erscheinen bald in Pokémon GO. Die Alola Jahreszeit soll am 1. März 2022 beginnen.

Pokémon GO – Alola-Pokémon angekündigt

In der Alola-Jahreszeit erwartet euch drei Monate lang eine Fülle an Events zu den verschiedenen Pokémon, die in dieser Zeit ihr Debüt in Pokémon GO geben. Euch erwarten weitere Pokémon, die erstmals in der Alola-Region gesichtet wurden und einige EVents mit Bezug zu dieser Region. Weitere Informationen soll es schon sehr bald geben.