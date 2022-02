Hogwarts Legacy – Neue Infos schon im März?

Die Gerüchteküche rund um das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy brodelt gewaltig. Nun behauptet ein weiterer Insider, dass wir bereits im März einen neuen Trailer zum AAA-Titel sehen werden.

Neues Material womöglich schon in wenigen Wochen

Nachdem bereits der für Hogwarts Legacy verantwortliche Autor DC Allen durchblicken ließ, dass wir schon alsbald mit neuen Informationen zum kommenden Fantasy-Abenteuer Hogwarts Legacy versorgt werden, schaltet sich nun auch der bekannte Insider „AccountNGT“ dazu. Wie der Twitter-User nämlich erfahren haben will, soll der nächste Trailer zum Spiel schon im März veröffentlicht werden. AccountNGT gilt indes als verlässliche Quelle und hat in der Vergangenheit bereits mit einigen Vorhersagen ins Schwarze getroffen. Ihm zufolge stammen die neusten Informationen von einer Projekt-nahen Quelle. Was konkret an den Gerüchten dran ist, werden wir dann wohl im Laufe der kommenden Wochen erfahren.

Hogwarts Legacy befindet sich derzeit für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series S/X und Xbox One in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin gibt es zwar noch nicht, dem jüngsten Leak zufolge könnte das Spiel aber bereits im September 2022 auf den Markt kommen. Publisher Warner Bros. spricht in diesem Zusammenhang zunächst einmal nur von 2022 als groben Zeitraum.

Heard about new stuff today…

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr — AccountNGT (@accngt) February 26, 2022

Quelle: AccountNTG via Twitter