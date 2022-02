Playstation 5 – Microsoft bestätigt: Call of Duty wird nicht Xbox-Exklusiv

Nachdem der größte Deal der Gaming-Branche verkündet wurde, war die Zukunft von Call of Duty und Co auf der Playstation 5 äußerst ungewiss. In einem offiziellen Blog Post nahm Microsoft nun Stellung zu Gerüchten, dass die beliebte Shooter-Marke zukünftig nie wieder für eine Sony-Konsole erscheinen könnte. Das Ergebnis ist dabei durchaus überraschend.

Playstation 5 erhält auch in Zukunft weiterhin Activision Spiele

Es war bereits bekannt, dass es bestehende Verträge zwischen Sony und Activision Blizzard gibt, die einen Fortbestand von CoD auf den eigenen Konsolen sichern würde. Doch was danach passieren würde war offen. Schließlich hätte Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard die Chance, die Marke über die Verträge hinweg exklusiv für Xbox zu sichern. Doch aufgrund der Unklarheiten nahmen die Redmonder nun Stellung zu den Gerüchten. In einem offiziellen Statement bekräftigte man, dass man alle bestehenden Verträge natürlich einhalten werde. Aber auch darüber hinaus sicherte man Sony zu, dass man populäre Activision Blizzard Spiele nicht den Sony-Fans vorenthalten werde. Somit werde Call of Duty auch in Zukunft weiterhin für Playstation erscheinen. Eine Exklusivität für Xbox werde somit ausgeschlossen. Ähnliche Schritte plane man auch für Nintendo. So könnten auch Spiele wie Crash Bandicoot weiterhin für die Plattformen von Sony & Nintendo erscheinen.

Welche Marken dies aber konkret über CoD hinaus betrifft, ließ Microsoft im Dunkeln. Dem entgegen stellt sich also die Frage, welchen Nutzen der Xbox-Konzern hat. Zum einen ist es wahrscheinlich, dass die Spiele alle im Game Pass vorhanden sein werden. Damit wird Microsoft versuchen, viele Fans der bekannten Marken für sich zu gewinnen, indem sie die Spiele nicht mehr kaufen müssen, sondern den Game Pass Service abonnieren. Zudem wäre auch ein zeitexklusiver Release denkbar. Somit würde Microsoft die beliebten Spielemarken nicht “wegnehmen”, aber deutlich unattraktiver für PS5 machen. Ähnliche Szenarien sind auch beim Deal zwischen Bungie und Sony denkbar.

Quelle: Microsoft